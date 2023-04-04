Agatha Christie'yi anlatan kapsamlı biyografi: Agatha Christie-Hayatın Ortasında Ölümün İçindeyiz Yazar Ayşe Ayhan Demir'in kaleme aldığı Agatha Christie-Hayatın Ortasında Ölümün İçindeyiz kitabı, ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'ye dair bilinmeyenleri anlatıyor.

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Pek çok okur için çocuk ve gençlik kitaplarından yetişkin kitaplarına geçişte köprü olan özel bir yazardır Agatha Christie. Yarattığı Hercule Poirot ve Bayan Marple karakterleriyle, çözmesi pek keyifli bulmacaları, zengin karakter galerisi ve gösterişten uzak, sürükleyici diliyle polisiye tutkunları içinse yeri ayrıdır.

Kusursuz bir kurgu ve sade bir anlatımla kurduğu hikâyelerinin akıcılığı içine ustalıkla yerleştirdiği ipuçlarına rağmen son ana kadar sürprizi bozmayıp katilin kim olduğunu konusunda okurunu şaşırtmayı bilmesiyle okurlarının ilgisini hiç kaybetmez.

Peki, sinemaya uyarlanan kitapları dışında yazdığı oyunlar da büyük ilgi gören ve yarattığı karakterler hepimizin aklında derin iz bırakan Agatha Christie’nin başkahraman olduğu bir biyografik polisiye okumaya ne dersiniz?

Tesadüf ve kanıtlar...

Tek bir tesadüf sadece tesadüftür, iki tanesi ipucu, üç tanesi ise kanıttır. Dünyada İncil’den ve Shakespeare’in eserlerinden sonra kitapları en çok satan yazar unvanını elinde bulunduran polisiye yazarı Agatha Christie, sadece yazdıklarıyla değil, yazmadıklarıyla ve gizemleriyle hâlâ pek çok araştırmacının ilgi odağında yer alıyor.

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Ünlü yazara dair bilinmeyenler

Bu kitapta ünlü yazarın bilinenlerinden ziyade, gizemlerinin içinde seyahat ediyor olacaksınız. Üstelik büyülü bir sokakta bulunan Akçaağaç Köşkü’nde, yılbaşı gecesi gerçekleşen bir cinayetin izlerini de süreceksiniz.

Agatha Christie’nin başrolde olduğu yerli bir biyografik polisiye okumuş muydunuz daha önce? O halde bu hem ilk hem de unutulmaz bir deneyim olacak sizin için...

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