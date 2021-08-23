Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları

Ağustos ayında çocuklar tarafından en çok okunan kitaplardan bir seçki sunuyoruz.

Ağustos ayını da geride bırakmak üzereyiz. Çocuklar tarafından keyifle okunan ve en çok talep edilen kitapları tanıyalım...

Beş Ada

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz.

Sayfa: 144

Küçük Eller

Herralde Roman Ödüllü İspanyol yazar Andrés Barba, Küçük Eller’de araba kazası sonucu yetim kalmış Marina ile yetimhanedeki diğer kızların sarsıcı karşılaşmasını hikâye ediyor.

Sayfa: 96

Büyücü Kız - Madoka Magica Cilt 2

Madoka Kaname’nin önüne çıkan esrarengiz yaratık Kyuubey… Gizemli yeni öğrenci Homura Akemi… Tesadüfi karşılaşmalar üst üste gelirken Madoka, “Büyücü Kız” olmanın nasıl bir şey olduğuna dair gerçekleri de öğrenmeye başlar. Büyücü Kız olmak nasıl bir sihirse, onları bekleyen son da bir o kadar…

Sayfa: 146

İkinci İlk İzlenimler





Hayallerini gerçekleştirmeye korkan bir kadına ve dünyasını sarsan aşka dair sıcacık bir hikâye...

Sayfa: 320

Çizgili Pijamalı Çocuk

İrlandalı yazar Johne Boyne’un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk, etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Bir çocuk kitabı olarak yazılan roman, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor.

Sayfa: 208

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com