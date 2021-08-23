Euro
9.9456
0.06%
Dolar
8.4674
-0.2%
Altın
486.34
0.07%
Borsa
1.457
0.85%
Bitcoin
423.912
1.79%
EXEN Coin
27.99
4.51%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları

    Ağustos ayında çocuklar tarafından en çok okunan kitaplardan bir seçki sunuyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları

    Ağustos ayını da geride bırakmak üzereyiz. Çocuklar tarafından keyifle okunan ve en çok talep edilen kitapları tanıyalım...

    Beş Ada

    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları #1

    Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz.

    Sayfa: 144

    Küçük Eller

    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları #2

    Herralde Roman Ödüllü İspanyol yazar Andrés Barba, Küçük Eller’de araba kazası sonucu yetim kalmış Marina ile yetimhanedeki diğer kızların sarsıcı karşılaşmasını hikâye ediyor.

    Sayfa: 96

    Büyücü Kız - Madoka Magica Cilt 2

    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları #3

    Madoka Kaname’nin önüne çıkan esrarengiz yaratık Kyuubey… Gizemli yeni öğrenci Homura Akemi… Tesadüfi karşılaşmalar üst üste gelirken Madoka, “Büyücü Kız” olmanın nasıl bir şey olduğuna dair gerçekleri de öğrenmeye başlar. Büyücü Kız olmak nasıl bir sihirse, onları bekleyen son da bir o kadar…

    Sayfa: 146

    İkinci İlk İzlenimler

    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları #4

    Hayallerini gerçekleştirmeye korkan bir kadına ve dünyasını sarsan aşka dair sıcacık bir hikâye...

    Sayfa: 320

    Çizgili Pijamalı Çocuk

    Ağustos ayında çok satan çocuk kitapları #5

    İrlandalı yazar Johne Boyne’un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk, etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Bir çocuk kitabı olarak yazılan roman, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor.

    Sayfa: 208

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir