Ahmed Arif'e prangaları eskiten yazar: Leyla Erbil

Türk edebiyatının usta yazarı Leyla Erbil, 9 yıl önce hayatını kaybetti. Erbil, Ahmed Arif'in kendisine olan aşkıyla biliniyor.

Ahmed Arif'e prangaları eskiten yazar olan Leyla Erbil, 19 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti. Geride pek çok roman, öykü bırakan Erbil, yazın dünyamızın usta kalemlerinin başında geliyor.

Bir söyleşide "Ben deliliğe düşkün bir yazarım" demesi onun yazmaya ve üretmeye ne kadar meraklı olduğunu gösteriyordu.

Şair Ahmed Arif, Leyla Erbil'e 60'tan fazla mektup yazdı. Ama her defasında yazdığı bütün mektuplar cevapsız kaldı..

Leyla Erbil'e olan aşkıyla bilinen Ahmed Arif, "Hasretinden Prangalar Eskittim" adlı şiir kitabını yazdı.

Leyla Erbil ise Ahmed Arif'in aşkına hiçbir zaman karşılık vermez. Bu aşk edebiyatımızda ayrı bir tutuyor. Bu vesileyle her iki yazarı da sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Aramızdan ayrılışının 9'uncu yılında Leyla Erbil'e dair bazı notlar...

1931'de İstanbul'da doğan, denizci bir babanın kızı olan Leyla Erbil, ailesinin dünya gezilerine katıldığından küçük yaştan başlayarak dünya kültürüyle, görgüsüyle iç içe yetişti. İlk, orta ve liseyi İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim gördü.

Onur üyesi yapıldı

Erbil, Türkiye Sanatçılar Birliği (1970), Türkiye Yazarlar Sendikası kurucularındandır ve Pen Yazarlar Derneği üyesiydi.

1960'ta kurulan Türkiye İşçi Partisi sanat bürosunda görev alan yazar, 1979'da çağrılı olarak bulunduğu International Writing Programme dolayısıyla Lowa Üniverisitesi'nce onur üyesi yapıldı.

İlk öykü: Uğraşsız

İmzalı ilk yazısı 1956'da Seçilmiş Hikâyeler Dergisi'nde yayınlanan "Uğraşsız" adlı öyküsüydü. Dost, Yeni Ufuklar, Dönem, Ataç, Yelken, Papirüs, Yeditepe vb. dergilerdeki öykü, polemik ve düzyazıları bunu izledi.

1959'da ilk öykü kitabı çıktı. Bu kitap usta bellediği iki yazara, Samuell Beckett ve Sait Faik'e adanmıştı ve o tarihte, geleneksel yazış biçimlerine karşı çıkmak, yeni bir bakış açısıyla dil kurma çabasıyla dikkat çekti.





"Tuhaf Bir Kadın"

1971'de yayınlanan Tuhaf Bir Kadın, dört bağımsız öykü olarak da okunabilen bir romandı. Geniş yankılar uyandıran roman, ayrıca edebiyatımızda ilk kez, bakirelik, ensest, cinsel taciz, dayak gibi konulan da içermesi ve Türkiye'de henüz feminizm sözcüğü edilmezken yazılmış olması nedeniyle feministlerce de bir ilk kitap olarak görüldü. Tuhaf Bir Kadın ayrıca geliştirdiği biçem ve biçim açısından da Türk edebiyatında önemli bir yer aldı.





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Nobel'e aday oldu

Yazar Leyla Erbil, 2002 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'e de aday gösterildi. Erbil, Nobel'e aday olan ilk kadın yazar olma özelliğini de taşıyor.

Leyla Erbil öldü

19 Temmuz 2013'de 82 yaşında vefat eden yazar, Zincirlikuyu Mezarlığı ‘nda defnedildi.





