Ahmet Batman'dan yeni kitap: Yaz Bulutları

Yazdığı kitaplarla geniş okur kitlesine ulaşan Ahmet Batman'ın yeni çalışması olan Yaz Bulutları...

Kitaplarıyla binlerce okurun yaşamına dokunan Ahmet Batman, yeni kitabı Yaz Bulutları ile takipçilerine yine bir dost eli uzatıyor, yaşamın zorlu yollarında umudumuzu kaybetmememiz için yeni nedenler bulacak pencereler açıyor.

Giderek daha yalnız ve çaresiz hissettiğimiz günümüz dünyasında tanıdık bir ses, gülümsemek ve yola devam etmek için bir yoldaş olan yeni kitabıyla Ahmet Batman, sevenlerine hayattaki küçük mucizeleri fark etmeleri için ipuçları veriyor.

İstediğin bir yıla dönebilecek olsan, hangi yıla dönerdin? İnsan bazen zamanın bir an önce geçmesini istiyor bazen de yaşadığı anın içinde bir ömür kalmayı. İçinde bulunduğumuz olaylar ve hissettiklerimiz dışında yokuz aslında.

Birileri için belki çok önemliyiz hatta olmazsak olmaz ama dünyaya bakınca biz olmasak da olur gibi. Hayat böyledir. Hikâyen devam ettiği sürece mücadele edersin.

Sayfa: 200

Kazanmak ya da kaybetmek

Kazanmak ya da kaybetmek değildir mesele, zaten bundan ibaret olamaz hiçbir şey. Mücadeledir hayat sadece. Bazen kendinle bazen de çok başka şeylerle… Belki muhteşem şeyler yaşamayacağız.

Görmesini bilene mucize

Belki en yakın sandıklarımız için bile gerçekten var olamayacağız. Olsun. Şarkılar söyleyeceğiz, filmler izleyeceğiz, kitaplar okuyup anılar biriktireceğiz. Gün gelecek belki de seninle yan yana bir sahil kasabasında yaz bulutlarını seyredeceğiz. Belki bizim de mucizemiz budur. Görmesini bilene her şey mucize.