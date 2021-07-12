Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanını neden okumalıyız

Türk edebiyatının önemli romanları, klasikleri arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı, yazarın baş eserleri arasında yer alıyor. Huzur, okunması gereken önemli bir romandır.

Edebiyatımızın önemli kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanı edebiyat eleştirmenleri tarafından her zaman övgüyle bahsedilmiş ve okurlar tarafından kabul görmüştür.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın adıyla özdeşleşen ‘Huzur’ romanı Cumhuriyet dönemi kitabıdır. Zira kitabı okuduğunuzda yazar o havayı size teneffüs ettirir.

Kitap, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1948 yılında tefrika halinde yayınlandı. 1949 ise yılında kitap halinde getirildi. Tanpınar’ın bu romanı Türk edebiyatında önemli yere sahiptir.

DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Dört bölümden oluşan roman, yayımlandığı dönemde okuyucular üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Romanın ana karakterleri, Suat, Nuran ve Mümtaz’ın dünyası edebiyat çevrelerince tartışmalara konu olmuştur.

Tanpınar, kitabı yazdığı dönem İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelmiştir. Çünkü kitapta bu dönemle ilgili fazla bilgi yer almaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal yapısı hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz bu sayede.

Ahmet Hamdi Tanpınar

SANCILI BİR DÖNEM

Savaşın her an patlak vermesi toplum üzerinde endişe ve korkuya sebep olmuştur. Romanda, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sancılı süreçler, yapılan reformların ve inkılapların toplumda beklenen değişimi yaratamaması, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel olarak insanların içinde bulunduğu durumu çok güzel resmedilmiştir. Kitap, bir Cumhuriyet dönemi panoramasıdır.

NURAN VE MÜMTAZ

Romanın ana karakterlerinden Nuran ve Mümtaz birbirlerini seven ve kavuşma hayaliyle yanıp tutuşan sevgililerdir. Nuran, başarısız bir evlilik yapmış ve dul kalmıştır. Mümtaz ise, Nuran’a deli divane âşıktır.

Nuran’ın dul olması ve Mümtaz’la birlikte olması toplum tarafından yadırganır ve ilişkileri kabul görmez.

Sürekli kendileri hakkında yapılan dedikodular ikisini de oldukça rahatsız etmiştir. Bu durumu çaresiz kabullenmek zorunda kalsalar da topluma çok sert eleştirileri vardır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 'Huzur' romanı, huzuru bulamayanların ölmeden önce mutlaka okunması gereken önemli yapıtlardandır.

Ergül Tosun

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