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    Ahmet Kaya'nın yorumladığı, Attila İlhan'ın efsane şiiri: An Gelir

    Şair Atilla İlhan'ın en sevilen şiirlerinden olan An Gelir, Ahmet Kaya'nın eşsiz yorumuyla hayat bulurken, şiir öneminden de bir şey kaybetmedi hiçbir zaman...
    • Özel İçerik
    • 15.06.2022 - 10:04
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    Ahmet Kaya'nın yorumladığı, Attila İlhan'ın efsane şiiri: An Gelir

    Attila İlhan 97 yaşında... An Gelir şiirinin son mısralarında şöyle der İlhan:

    "An gelir Attila İlhan ölür"

    O an Ekim 2005'te geldi ve Attila İlhan öldü...

    Şairin kuşkusuz en önemli şiirlerinden biridir An Gelir. Bu güzel şiir Ahmet Kaya'nın eşsiz yorumuyla birleşince tadına doyulmaz bir hal alıyor nitekim.

    Attila İlhan'ın 97'inci doğum gününde kendisini güzel şiiriyle analım...

    Ahmet Kaya nın yorumladığı, Attila İlhan ın efsane şiiri: An Gelir #1

    An Gelir...

    An gelir
    Paldır küldür yıkılır bulutlar
    Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
    O eski heyecan ölür
    An gelir biter muhabbet
    Çalgılar susar heves kalmaz
    Şatârâbân ölür
    Şarabın gazabından kork
    Çünkü fena kırmızıdır
    Kan tutar tutan ölür
    Sokaklar kuşatılmış
    Karakollar taranır
    Yağmurda bir militan ölür
    An gelir
    Ömrünün hırsızıdır
    Her ölen pişman ölür
    Hep yanlış anlaşılmıştır
    Hayalleri yasaklanmış
    An gelir şimşek yalar
    Masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
    Direkler çatırdar yalnızlıktan
    Sehpada Pir Sultan ölür
    An gelir paldır küldür
    Her ölen pişman ölür
    An gelir susar heves
    Kan tutar tutan ölür
    Anlaşılmaz bir heybet
    An gelir biter muhabbet
    Ne selam ne bir sabah
    Kim duysa korkudan ölür
    Sokaklar kuşatılmış
    Karakaollar taranır
    An gelir susar heves
    Ömrünün yarısını
    Hayaller yasaklanmış
    Son umut kırılmıştır
    An gelir o heyecan
    Yağmurda bir militan
    Sehpada Pir Sultan
    Lâ ilâhe illallah
    Kanunî Süleyman ölür
    An gelir o heyecan
    Yağmurda bir militan
    Sehpada Pir Sultan
    Lâ ilâhe illallah
    Kanunî Süleyman ölür
    Son umut kırılmıştır
    Kaf Dağı'nın ardındaki
    Ne selam artık ne sabah
    Kimseler bilmez nerdeler
    Namlı masal sevdalıları
    Evvel zaman içinde
    Kalbur saman ölür
    Kubbelerde uğuldar bâkî
    Çeşmelerden akar sinan
    An gelir
    Lâ ilâhe illallah
    Kanunî Süleyman ölür
    Görünmez bir mezarlıktır zaman
    Şairler dolaşır saf saf
    Tenhalarında şiir söyleyerek
    Kim duysa korkudan ölür
    Tahrip gücü yüksek
    Saatli bir bombadır patlar
    An gelir
    Attila İlhan ölür


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