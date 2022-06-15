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Ahmet Kaya'nın yorumladığı, Attila İlhan'ın efsane şiiri: An Gelir

Ahmet Kaya'nın yorumladığı, Attila İlhan'ın efsane şiiri: An Gelir

Şair Atilla İlhan'ın en sevilen şiirlerinden olan An Gelir, Ahmet Kaya'nın eşsiz yorumuyla hayat bulurken, şiir öneminden de bir şey kaybetmedi hiçbir zaman...