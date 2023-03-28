Ahmet Muhip Dranas'ın hiç unutulmayan hepimizin Fahriye Abla'sı Şair Ahmet Muhip Dıranas'ın adıyla özdeşleşen Fahriye Abla, edebiyatımızda müstesna bir yere sahip. Peki bu şiirin hikayesi nasıl ve ne şekilde ortaya çıktı? Yeri gelmişken hatırlatalım, ünlü şairin Erzincan'a yolu hiç düşmedi.

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Fahriye Abla filmi Türk Sinemasının en sevilen yapımlarından biridir. Fahriye Abla şiiri ise, ünlü şair ve yazar Ahmet Muhip Dıranas'ın en sevilen ve bilinen şiirleri arasındaki yerini alıyor. Ünlü şairin "En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya" dediği mısralarda şairin Erzincan'a hiç gitmediğini biliyor muydunuz?

Ünlü yönetmen ve senarist Yavuz Turgul tarafından beyaz perdeye aktarılan Fahriye Abla'yı güzel oyuncu Müjde Ar canlandırdı. Ahmet Muhip Dıranas'ın en önemli şiirlerinden olan Fahriye Abla, Türk edebiyatının çok okunan ve bilinen şiirlerin başında geliyor. Film 1984'de ilk defa gösterime girdi.

Ahmet Muhip Dranas'ın içinde Erzincan geçen şiirin o bölümü;

Gönül verdin derlerdi o delikanlıya,

En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya.

Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın,

Hâlâ dağları karlı Erzincan’da mısın?

Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;

Hâtırada kalan şey değişmez zamanla.

Ne vefalı komşumdun sen, Fahriye Abla!

Hece şiirinin son kuşağı denilebilecek şairler arasında Ahmet Muhip Dıranas, çağcıl Batı şiirine (Baudelaire, Verlaine) en yakın, kendinden bir iki kuşak sonrası şairler üzerinde, az sayıda şiirle bile olsa, uzun süre etkili olan bir şairdir.

Hece şiirinin son kuşağı denilebilecek şairler arasında Ahmet Muhip Dıranas, çağcıl Batı şiirine (Baudelaire, Verlaine) en yakın, kendinden bir iki kuşak sonrası şairler üzerinde, az sayıda şiirle bile olsa, uzun süre etkili olan bir şairdir.

Fahriye Abla...

Fahriye Abla şiiri ve filminde, Fahriye güzel ve çekici bir kadındır. Şiirde Fahriye’nin gönül verdiği delikanlı hakkında bilgi verilmez. Filmde ise Fahriye’nin ailesi, evi ve Mustafa’yla ilişkisi ayrıntılarıyla anlatılır.

Şiirde Fahriye’nin Erzincanlı bir adamla evlenerek mahalleden ayrılması dışında onun hayatı hakkında herhangi bir şey söylenmez. Filmde ise, Fahriye Abla şiirinden yola çıkılarak onun Mustafa’yla ilişkisi ve olgunlaşması anlatılır.