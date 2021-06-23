Ahmet Rasim'in tüm eserleri edebiyatımıza kazandırılıyor

VakıfBank Kültür Yayınları; yazar, gazeteci ve milletvekili Ahmet Rasim’in eserlerini edebiyatımıza yeniden kazandırıyor.

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen araştırma çalışmalarında, 800’ü aşkın süreli yayın ve 117 bin nüsha incelendi. 30 cilt olarak okurla buluşturulması planlanan külliyatın ilki ise “Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi” adıyla yayınlandı.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY); edebiyatımızın etkili kalemlerinden, 19’uncu yüzyılın sonlarında eserler kaleme alan Ahmet Rasim’in romanlarından gazete ve seyahat yazılarına, hatıralarından makale, şiir ve öykülerine kadar tüm edebi birikimini bir külliyatta okura sunuyor.

YARIM ASRI BULAN YAZI İŞÇİSİ

Yarım asrı bulan yazı hayatında birçok türde eser ortaya koyan Ahmet Rasim’in çalışmaları, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’nun dizi editörlüğünde yayına hazırlanıyor. “Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi” adıyla okura sunulan külliyatın birinci cildinde, yazarın ilk dönem eserlerinden İlk Sevgi, Meyl-i Dil, Nâkâm, Asker Oğlu ve Belki Ben Aldanıyorum isimli kısa romanları yer alıyor.

"BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİ"

Ahmet Rasim’in bir zaman kalemiyle bir devri dolduran önemli isimlerden olduğunu söyleyen Daşçıoğlu, ancak onu yıllar içinde kütüphane katalogları ile dergi-gazete sayfalarında bırakarak unutuluşa terk ettiğimizi söylüyor. Daşçıoğlu, "Edebiyatımızın bu tür adlarının böyle nisyan gölgesinde kalması izaha gerek duyurmayacak kadar açık bir eksikliktir; hem yazar açısından hem de edebiyatımız ve hatta kültürümüz açısından." diyor.

Ergül Tosun

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