Ahmet Tulgar ile Bakışın Ritmi üzerine konuştuk

Ahmet Tulgar ile insan portreleri içeren yeni kitabı ‘Bakışın Ritmi’ üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik…

Sosyal mesafeden röportajlarımda bugünkü konuğum Ahmet Tulgar. Bakışın Ritmi üzerine net yanıtlar aldığım keyifli bir söyleşi oldu. Nesrin Topkapı’dan Yıldız Tilbe’ye, Selda Bağcan’dan Fazıl Say’a, Kadir İnanır’dan Ferdi Tayfur’a pek çok ismin portresini çıkaran Tulgar, ‘Beni dünyada yazmak fiili tutuyor.’ diyor. İnsan portreleri çıkarmak, görünenin ardında yansıyanlara bakmak yaşamının da bir parçası olmuş. Portresini çıkaracağı insana ise, bir ritim tutarak baktığını söylüyor ve ortaya da işte Bakışın Ritmi çıkıyor…

Keyifli okumalar…

YAZARAK YAŞIYORUM…

- Ahmet Bey merhaba. Bu hep ilk sorum. Ahmet Tulgar kimdir? Ulaşılanın dışında duyguları ve kalemiyle, kendi gözünden kendini nasıl anlatır?

Ben bir yazarım. Yazarak yaşıyorum, yazarak yaşayabiliyorum. Beni dünyada yazmak fiili tutuyor. Dünyayı da çok seviyorum.

- Yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Yazma rutininiz nedir?

Kendimi bir yazar, bir edebiyatçı olarak tanımlayıp öyle yazmaya 35 sene önce başladım. Yazmak istediğim bir şey olduğunda genellikle sabah erken saatlerde ya da geceleri yorulana kadar yazarım. Disiplinliyimdir.

- Şimdilerde normalleşme sürecinde olsak da, malum zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi süreci sizin için nasıl geçti/geçiyor?

Benim için de epey zor geçti, geçiyor. Evde çok zaman geçiririm ben. Fakat bu süreçte ben de birçok kişi gibi hastalanmaktan korktum. Bu da yazı masamda yazmam gerekenlere yoğunlaşmamı engelledi bazen.

- Bu süreç yazarlığınızı besledi mi sizce?

Dediğim gibi biraz yavaşlattı beni. Yaşadıklarım, hissettiklerim üzerine düşündüm elbette. Ama henüz bu sürece ilişkin bir şey yazmaya hazır değilim.

(Okur fotoğrafı: Zeynep Seyhan)

SOSYAL MEDYA HIZLI BİR RİTİM

- Bizi ‘Bakışın Ritmi’ adlı portreler kitabınız buluşturdu. Bu kitabın yazılma hikâyesi nedir?

Gazetecilik kariyerim boyunca portre yazılarım hep beğenilmiştir. Bir portreler kitabı yapmamı bana İletişim Yayınları’ndan Tanıl Bora önerdi. Daha önce yazdığım çok sayıda portre hazırdı, Tanıl Bora ve hayat arkadaşı Aksu Bora da portrelerini yazmam için yeni kişiler önerdi.

- Arka kapakta şöyle bir tanıtım var: ‘Ahmet Tulgar’dan, ‘şahsiyatla’ değil, toplumsal ruh halimizle uğraşan portreler.’ Bu cümleyi açalım mı sizinle şimdi?

Evet, portre yazılarımda portresini yazdığım kişide ilk bakışta görünenler kadar, o kişinin o kişi olmasının sebebi olan toplumsal ve bireysel şartları, o kişinin neleri sembolize ettiğini, nasıl bir sosyoloji ve psikolojiye işaret ettiğini de anlatırım. Kişinin bireysel görüntüsünden o görüntünün ardındaki toplumsal manzaraya hızla geçerim. Ama portredeki bireyi gözden kaçırmadan.

- Nesrin Topkapı’dan Yıldız Tilbe’ye, Selda Bağcan’dan Fazıl Say’a, Kadir İnanır’dan Ferdi Tayfur’a yelpaze oldukça geniş. İsimleri neye göre seçtiniz?

Bazılarını ben yazmak istedim. Bazı kişilerin portresini yazmam bana gazetelerde editörlerce önerildi. Bazı kişileri de Tanıl ile Aksu önerdi.

- Ve sosyal medyaya da değiniyorsunuz. Sosyal medyanın ritmini nasıl özetlersiniz?

Hızlı bir ritim.

YAZIMIN ETKİSİNİ ÖNEMSERİM

- Şöyle diyorsunuz: ‘Portresini çıkaracağım insana ritim tutarak bakarım.’ Bu ritmi yakaladığınızı nasıl anlıyorsunuz?

Yazdığım portredeki saptama ve tanımlarım ile metnin müzikalitesindeki uyumu sağladığımda.

- Okurun da bu ritmi yakaladığını düşünüyor musunuz? Henüz çok yeni; ama gözleminiz nedir?

Umuyorum. ‘Bakışın Ritmi’ni okuyanlar beni söyledikleriyle şımartıyorlar şu sıralar.

- Portresini çıkardığınızda en etkilendiğiz isim hangisiydi?

Portrelerime öyle bakmam. Yazımın etkisini önemserim.

- Peki bu isimlerin portrelerini çıkarırken nelerden besleniyorsunuz?

Portresini yazacağım insan üzerine uzun uzun düşünürüm.

MERAKLA BAKARIM

- İnsan portreleri çıkarmak yaşamınıza nasıl yansıyor? Etrafınıza bakarken başka bir ruh haline bürünür müsünüz?

Evet, genellikle insanlara yaşam şartlarını düşünerek bakarım. Merakla bakarım. Hangi göstergeleri taşıdıklarını bulmaya uğraşırım.

- Kitap okurda sizce en çok hangi duyguyu uyandırmalı?

Edebi haz.

- Şimdilerde yeni bir kitap üzerine çalışıyor musunuz?

Evet, yeni bir öykü kitabı yazıyorum.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Ahmet Tulgar: Teşekkür ederim.

Bakışın Ritmi

Ahmet Tulgar

İletişim Yay.

S.: 245

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Damla Karakuş

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