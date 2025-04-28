Ahmet Ümit: Yazarlık bana çok para kazandırdı

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Türkiye ve dünyada kitapları en çok okunan yazarların başında gelen yazar Ahmet Ümit, polisiye edebiyat alanında söz sahibi biri olmaya her zaman devam ediyor. Son olarak Yırtıcı Kuşlar Zamanı romanını yayınlayan Ümit, edebiyat yolculuğunu anlattı.

Katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulunan yazar şöyle konuştu;

"KİTAPLARDA ÇOK PARA KAZANDIM"

"İlk olarak öykü yazmaya başladım. Yazdıklarım gazetelerde tefrika olarak yayınlandı. Daha sonra diziye uyarlandı ve önüm yavaş yavaş açıldı. Okurlar bana "Sen yaz biz okuruz" dediklerinde asıl işim yazarlık olduğunu anladım. Yazdıklarım çok satmaya başlayınca para kazandım."

İki yılda bir kitap yayınladığını ifade eden Ümit, şöyle devam etti;

"YENİ ROMAN YOLDA..."

"Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin, özellikle genç yazarlara tavsiyemdir. Yazın ve üretin. Yazdıklarınız değer görürse o zaman yavaş yavaş sivrilirsiniz. Okurlarım sayesinde çok şey kazandım. Şu an yeni bir roman üzerinde çalışıyorum ve sanırım 2026 yazında piyasada olacak.

"BEN DE BÖYLE TAHMİN ETMEZDİM"