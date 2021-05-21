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    Ahmet Ümit’in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi için geri sayım

    Ahmet Ümit’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak olan yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi, 15 Haziran'raflarda yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 16:25
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    Ahmet Ümit’in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi için geri sayım

    Türkiye'nin sevilen polisiye yazarı Ahmet Ümit'in uzun zamandır üzerine çalıştığı Kayıp Romanlar Ülkesi için geri sayım başladı. Usta yazarın okurlarını heyecanlandıran yeni romanı 15 Haziran'da okurlarla buluşacak.

    Çok satan kitapların yazarı Ahmet Ümit, yine heyecan ve tarih dolu bir serüvenle kitapseverleri selamlıyor. Yazdığı romanlarla Türkiye'de polisiye edebiyatı sevdiren Ahmet Ümit'ten yeni roman çok yakında...

    Ahmet Ümit’in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi için geri sayım #1

    KAYIP TANRILAR ÜLKESİ...

    Berlin’de cinayetler işleyen becerikli bir katil. Zeus’un ağzından parşomenlere, insan kanıyla enfes destanlar yazan bir şair.

    İşlediği cinayetlerle unutulmuş tanrıları yeniden uyanmaya çağıran bir çılgın. İnsanlardan nefret ettiği için, Tanrı olmaya kalkışan bir ölümlü.

    Ahmet Ümit’in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi için geri sayım #2

    Yazar Ahmet Ümit

    SOLUK SOLUĞA BİR ROMAN

    Babasıyla hesaplaşmak için Olimpos’a çıkmaya hazırlanan bir çocuk... Kayıp Tanrılar Ülkesi, Avrupa’nın en renkli, en kaotik, en çarpıcı kentlerinden biri olan Berlin’de başlayıp, Anadolu’da antik Pergamon kentinin surlarında son bulacak soluk soluğa bir serüven.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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