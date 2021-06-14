Ahmet Ümit’in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi raflarda

Yazar Ahmet Ümit'in merakla beklenen yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Çok satan kitapların yazarı Ahmet Ümit, yine heyecan ve tarih dolu bir serüvenle kitapseverleri selamlıyor. Yazdığı romanlarla Türkiye'de polisiye edebiyatı sevdiren Ahmet Ümit'ten yeni roman artık raflarda...

Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor.

DOZU ARTAN HEYECAN...

Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günümüzde yeniden hayat verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor.





Sayfa: 504

KAYIP TANRILAR ÜLKESİ...

Berlin’de cinayetler işleyen becerikli bir katil. Zeus’un ağzından parşomenlere, insan kanıyla enfes destanlar yazan bir şair.

İşlediği cinayetlerle unutulmuş tanrıları yeniden uyanmaya çağıran bir çılgın. İnsanlardan nefret ettiği için, Tanrı olmaya kalkışan bir ölümlü.





Yazar Ahmet Ümit

SOLUK SOLUĞA BİR ROMAN

Babasıyla hesaplaşmak için Olimpos’a çıkmaya hazırlanan bir çocuk... Kayıp Tanrılar Ülkesi, Avrupa’nın en renkli, en kaotik, en çarpıcı kentlerinden biri olan Berlin’de başlayıp, Anadolu’da antik Pergamon kentinin surlarında son bulacak soluk soluğa bir serüven.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



