Akademisyen Bayram Murat Asma'nın Malatya Kayısısı kitabına İsveç'te birincilik ödülü Dünya kuru kayısı üretiminde dünya birincisi olan Malatya'nın kayısı kitabı, İsveç'te düzenlenen yarışmada finale kalmayı başararak dünya birinciliğine layık görüldü. Kitap, kültür kenti olan Malatya'nın kayısı serüvenini detaylıca anlatıyor.

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Malatya Kayısısı (Malatya Apricot) kitabı, İsveç'te düzenlenen Gourmand World Cookbook Awards 2023 (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023) yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma’nın Malatya Apricot (Malatya Kayısısı) kitabı, Gastronomi kitaplarının Nobel'i olarak adlandırılan Gourmand World Cookbook Awards’ta 2023 birincilik ödülüne layık görüldü.

Kitap, Malatya eski valilerinden Prof. Dr. Ulvi Saran öncülüğünde başlatılan Malatya Kitaplığı Projesi'nin 40. ve aynı zamanda son kitabı olarak Malatya Valiliği ve Malatya Ticaret Borsası tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Finale kalmayı başaran kitap

Malatya Kayısısı kitabı, Kamboçya’nın Siem Rap şehrinde 9-12 Mart 2023’te yapılan ön elemelerde farklı ülkelerden yarışmaya katılan 9 kitap ile birlikte finallerde yarışmaya hak kazanmıştı. 25-28 Mayıs’ta İsveç’in Umea kentinde Dünya Gıda Sempozyumu’nun kapanış töreninde yarışmada dereceye giren kitaplar açıklanırken, birincilik ödülünün "Malatya Apricot" kitabına verildiği duyuruldu.

İkincilik ödülü Fransız yazara gitti

Asma’nın kitabı E11 Meyve Kitapları kategorisinde birincilik ödülü aldı. İkincilik ödülünü Fransız yazar Alexandre de Lanoix’nin, Le Sureau yayınevi tarafından basılan, “Cevizin Küçük Antlaşması” diye çevrilebilecek Petit Traite de La Noix adlı kitabı aldı.

Yarışmada üçüncülük ödülü İtalyan Donatella Lippi’nin eseri I Pomodori A Raggi X (X-Işınından Görülen Domatesler), dördüncülük ise Uruguay’dan Marcella Baruch, Paul Bennett ve Francisco Supervielle’nin ortak çalışması İspanyolca yayınlanmış Tierra (Toprak) adlı esere verildi.

Ödül, yılların emeği sonucu geldi

Prof. Dr. Bayram Murat Asma’nın kayısı konusunda yıllara yayılan çalışma ve araştırmalarına dayanarak hazırladığı kitap, ilk olarak Malatya Kayısısı adıyla 2021 yılında Malatya Valiliği tarafından Türkçe yayınlandı.

Asma’nın kaleme aldığı kitap Malatya Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman başkanlığında Şeref Çakar, Hasan Demirbağ, Yahya Karakaya, Faruk Korkmaz ve Doçent Doktor Şahin Anıl’ın yer aldığı Editör Kurulu tarafından İngilizce olarak yayına hazırlandı.

Önemli kaynak kitap

Prof. Asma’nın Malatya Apricot adıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde turizm araştırmacısı olarak görev yapan çevirmen Bülent Korkmaz tarafından İngilizceye tercüme edilen kitabı 2022 yılında Malatya Ticaret Borsası'nca yayınlandı. Uzmanlarca alanında yazılmış en iyi kitaplardan biri olarak gösterilen kitap yurt içi ve yurt dışında kütüphaneler ile önemli araştırma kurumlarına dağıtıldı.

Yedi bölümden oluşan, görsellerle desteklenen kitap

Malatya ekonomisinin can damarı olarak gösterilen, en önemli ihraç ürünü, dünyanın tartışmasız en lezzetli kayısılarının yurt içi ve yurt dışında tanınması, değer kazanması için Asma tarafından kaleme alınan kitap, tasarımından editörlüğüne, fotoğrafların seçiminden redaksiyonuna kadar titiz bir çalışma yürütülmesi sayesinde Gourmand'a layık görüldü.

Jüri, kitapları değerlendirirken sadece verilen bilgileri değil baskı, görseller, tasarım gibi hususlara da dikkat ediyor.

Kitap, başta kayısılı yemek ve tatlılar olmak üzere kayısıyla ilintili tarih, sağlık, kültür, edebiyat, tarımsal üretim süreci ve diğer konuları yüzlerce sanatsal ve görsel öğelerle 7 farklı bölümde inceliyor.