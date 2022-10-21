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    Akinari Ueda’nın en tanınmış eseri: Yağmur ve Ay Öyküleri

    Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Akinari Ueda’nın en tanınmış eseri olan Yağmur ve Ay Öyküleri kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:30
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    Akinari Ueda’nın en tanınmış eseri: Yağmur ve Ay Öyküleri

    18. yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen isimlerinden Akinari Ueda’nın en tanınmış eseri olan Yağmur ve Ay Öyküleri, birbirinden bağımsız dokuz fantastik öyküden oluşuyor.

    Doğaüstü varlıkların başrolde olduğu, kökleri Çin ile Japon hayalet anlatılarına dayanan bu ürkütücü öyküler, yüzyıllardır Japon okült edebiyatının en iyi örnekleri arasında gösteriliyor.

    Akinari Ueda’nın en tanınmış eseri: Yağmur ve Ay Öyküleri #1

    Karanlık diyarların öyküleri

    1953’te Japon yönetmen Kenci Mizoguçi’nin ödüllü filmi Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri’ne de esin veren kitapta Akinari Ueda, tahtını geri almak isteyen bir kralın intikamcı hayaletinin, eski eşinin ruhu tarafından takip edilen bir adamın, balığa dönüşen ve avlanmaktan kaçmaya çalışan bir keşişin ve iblisler, goblinler ve hayaletlerle dolu karanlık diyarların öykülerini anlatıyor.

    Kitaptan...

    "Terk edilmiş bu ev kesinlikle çoktan bir tilki veya porsuk inine dönüşmüştü, bu nedenle burada garip hayaletlerin dolaşması hiç de şaşırılacak bir şey değildi.”


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