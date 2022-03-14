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    Albert Camus'un futbol felsefesi

    Fransız yazar ALbert Camus, yazarlık yapmadan önce kalecilik yapıyordu. Onun futbol felsefi bir başka...
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:34
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    Albert Camus'un futbol felsefesi

    "Hayatta ne öğrendiysem futboldan öğrendim; Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi." Bu sözler, Fransız yazar Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Albert Camus'a ait...

    Yazarlıktan önce kalecilik yapan daha sonra yazar olan romanlar yazan Camus, dünya ve Fransız edebiyatı için eşsiz bir yazar ve filozoftur. Albert Camus'un babası Alsace'lı yoksul bir işçiydi, annesinin okuma-yazması yoktu. Babası 1'inci Dünya Savaşı'nda cephede öldü. Yoksulluk ve acılarla dolu bir hayat sürdü.

    Albert Camus un futbol felsefesi #1

    FUTBOL ÖĞRETİSİ

    Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Fransız yazar korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Albert Camus'un hayatında önemli yer tutan kimi öğretilerin futboldan geldiğini söylesek herhalde abartmış olmayız.

    iletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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