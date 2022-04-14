Ünlü Fransız yazar Alexandre Du­mas'ın Üç Silahşörler'den sonra en çok okunan ve bilinen romanı Kamelyalı Kadın, dünya edebiyatına mal olmuş harika bir eser olma özelliği taşıyor.

Alexandre Dumas, geçmişte yaşadığı bir aşk macerasından izler taşıyan ve Verdi'nin La Traviata operası dahil birçok esere ilham kaynağı olan bu romanında, engellere göğüs gerse de felaketle sonlanan tutkulu bir aşk hikayesi anlatıyor.

Dumas, Marie Duplessis'yle yaşadığı trajik aşk hikâyesini anlattığı Kamelyalı Kadın'la henüz yirmili yaşlarının başında edebî rüştünü ispatlamıştır.

Filme uyarlandı

Önce okuru büyüleyen roman, yazımından kısa bir süre sonra tiyatroya uyarlanmasının ardından da İtalyan besteci Guiseppe Verdi'yi etkisi altına almış ve La Traviata'nın ilham kaynağı olmuş, günümüze dek birçok kez beyazperdeye uyarlanmıştır.





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Sosyal yaşamı gözler önüne seren roman

19. yüzyıl Fransa'sını arka planına alan roman, genç hukukçu Armand Duval ile Paris'in en güzel kurtizanı, yakasındaki kamelyalarla âşıklarına göz kırpan Marguerite Gautier'nin yasak aşkı üzerinden dönemin masumiyet ve ahlak anlayışına kafa tutarken, sosyal yaşamı da gözler önüne serer.





"Muazzam aşk hikayesi"

"Tüm zamanların en muazzam aşk hikâyelerinden biri."

Henry James

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