Ali Çimen’den 'Tarihi Değiştiren Savaşlar' kitabı

Tarihçi Ali Çimen'in seri kitapları devam ediyor. Bu serinin yeni halkası ise Tarihi Değiştiren Savaşlar kitabı...

Yazdığı kitaplarla tarihi sevdiren tarihçi-yazar Ali Çimen'den yepyeni bir kitap daha: Tarihi Değiştiren Savaşlar...

Ali Çimen bu kitabında, dünyada meydana gelen savaşları mercek altına alıyor. Çimen; okurlarını tarihin derinliklerinde gezdirmeye devam ediyor.

Çimen, hazırladığı serinin bu kitabında; Pelopones Savaşı’ndan Bedir Savaşı’na, Yermük Savaşı’ndan Talas Savaşı’na, Puvatya Savaşı’ndan Dandanakan Savaşı’na, Kösedağ Savaşı’ndan Mercidabık Savaşı’na, Mohaç Savaşı’ndan Otuz Yıl Savaşları’na, Birinci Dünya Savaşı’ndan Türk Kurtuluş Savaşı’na, İkinci Dünya Savaşı’ndan Kore Savaşı’na, İran-Irak Savaşı’ndan Körfez Savaşı’na kadar tarih boyunca yapılmış pek çok savaşı doğurduğu önemli sonuçlarıyla birlikte taraflarını ve bulunduğu bölgeyi nasıl etkilediği anlatılıyor.

TARİH MERAKLILARI İÇİN...

13 kitaptan oluşan ve yıllar içinde satış rakamları yüz binlere ulaşan Tarihi Değiştirenler serisi; dipnotlu, kaynakçalı, güncellenmiş ve yenilenmiş formatıyla yeniden okuyucusuyla buluşuyor... Ali Çimen'in belgesel tadında akıcı üslubuyla hazırlanmış bu seri meraklı tarih okurunun tümsorunlarına cevap verecek nitelikte.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com