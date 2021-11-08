Alman edebiyatının en trajik yazarından huzursuz hayatlar koleksiyonu

Heinrich von Kleist, klasik Alman edebiyatının sıra dışı yazarı olarak bilinir. Eserleri gizemli motifler üzerinde yükselir, kurguladığı yazgılar geniş dramatik kavisler çizer.

Bir esrar perdesi ardına gizlenen gerçeklerin doğurduğu gerilimden beslenen öykülerine, adalet ve hakikat arayışına çıkan karakterler eşlik eder.

Oysa Kleist'ın öykülerinde adalet çoğu zaman ulaşılabilir bir menzil değildir. Hakikat ise kendini beklenenin aksi yönde tesis eder ve yerini şiddete bırakır.

Kullandığı imgelerin şiddeti ve karakterlerine yaşattığı duygusal patlamaların aşırılığıyla çağının yazınsal geleneklerinin dışına çıkan Heinrich von Kleist'ın öyküleri, Locarno Dilencisi'nde bir araya geliyor.





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HEINRICH VON KLEIST HAKKINDA

Ünlü Alman yazar ,1777'de Frankfurt'ta doğdu. İdealizme yöneldi, Kant'tan ve Rousseau'dan etkilendi. 19. yüzyılın ilk büyük tiyatro yazarı sayılan Kleist, anlama yetisi, gerçeğin araştırılması, dış dünyanın saydam olmayışı konularındaki kaygılarını tiyatroda dile getirdi.

1803'te İsviçre'ye yaptığı bir gezi sırasında Schroffenstein Ailesi adlı dramını yazdı. Napoléon istilası sırasında, 1806'da Fransız yetkililerce casus olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra "romantik" çevrelere girip çıkmaya başladı. Kırık Testi adlı yapıtını bu dönemde tamamladı, öykülerini de yine bu dönemde yazdı.





İNTİHAR ETTİ

Plautus ve Molière'e öykündüğü Amphitryon adlı komedisini 1807'de, Penthesilea ve Das Kätchen von Heilbronn (Heilbronn'lu Kötchen) adlı trajedilerini ise 1808'de kaleme aldı. Ülkesinin içinde bulunduğu zor durum, onu ilk yurtseverlik dramı olan Hermann Muharebesi'ni yazmaya itti.

Bunu aynı türde başka bir yapıt olan Prens von Homburg izledi. Gerçekçi bir sanatın habercisi, çağının çok ilerisinde yapıtların yazarı olan Heinrich von Kleist, parasız pulsuz, hasta ve yılgınlık içinde 1811'de Berlin yakınlarındaki Wannsee'de intihar etti.

Ergül Tosun

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