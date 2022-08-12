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    Alman edebiyatının güçlü yazarı Eric Maria Remargue'nın Üç Arkadaş kitabı

    Alman yazar Eric Maria Remargue'nın Üç Arkadaş romanı dostluğun, sevginin ve merhametin önemini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 15:03
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    Alman edebiyatının güçlü yazarı Eric Maria Remargue'nın Üç Arkadaş kitabı

    1920’lerin sonunda Berlin: I. Dünya Savaşı çoktan bitmiştir, gece kulüpleri yaşama sevinciyle dolup taşmakta, sokaklarda fakirlik ve siyasi huzursuzluk hüküm sürmektedir.

    Ekonomik krizin insanları bunalttığı bu dönemde üç eski asker, savaşın yaralarını sarmaya, yeni hayata tutunmaya çalışmaktadır. Üç Arkadaş, bir otomobil tamirhanesini

    Samimi bir dil

    Ustalıkla ve  kurnazlıkla işleten Robert, Gottfried ve Otto’yu, Robert’in genç Pat’a duyduğu trajik aşkı, korkuları ve endişeleri, cesareti ve dostluğu, savaştan ve barıştan daha üstün olan umudu incelikle ve samimi bir dille anlatıyor.

    Alman edebiyatının güçlü yazarı Eric Maria Remargue nın Üç Arkadaş kitabı #1

    Sayfa: 472

    Kitap hakkında görüşler

    Remarque dendi mi akla ilk önce siperler, davul sesleri, mevzi savaşları gelir, tabii Üç Arkadaş’ı okumadıysanız sıkı dostluklar ve narin bir aşkla örülmüş harika bir roman.”

    STEFAN VOLK, BUCHER


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