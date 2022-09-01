Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe, 273 yaşında

Almanyalı yazar ve şair Johann Wolfgang von Goethe, Genç Werther'in Acıları kitabıyla pek çok genci intihara sürükledi. Goethe tam 273 yaşında...

Johann Wolfgang von Goethe, Alman ve dünya edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alıyor. Johann Wolfgang von Goethe'nin önde gelen eseri ise Genç Werther'in Acıları kitabıdır.

Bugün ünlü yazarın 273'üncü doğum yılı... Yaşadığı süre boyunca pek çok esere imza atan Geothe, Alman edebiyatının ve şiirinin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Yazara ve kitaba dair bazı bilgiler...

Yazar, Frankfurt’da 1749′da soylu bir ailede dünyaya geldi. Eğitimli anne babası sayesinde küçük yaşta okumaya başladı. Latince, Fransızca ve Yunanca dillerini öğrendi. Goethe denilince okurların aklına “Faust" kitabı gelmesi, yazarın adıyla özdeşleşmiştir. Şeytanla anlaşma sağlayan bireyin, Tanrı ve Şeytan arasında sınamaya tabi tutulan sarsıcı eser.

"Daha fazla ışık"

Son zamanlarda hasta olmasına rağmen yılmadan, usanmadan yazmayı sürdürdü. Tarihler 22 Mart 1832'i gösterdiğinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Goethe'nin dudaklarından dökülen son sözler ise "Daha fazla ışık" olmuştur.

Gençleri intihara sürükleyen kitap

Kitap, genç hukuk öğrencisi Werther’in, nişanlı olan güzel kadın Lotte’ye duyduğu tarifsiz aşkı konu ediniyor. Lotte’ye kopmaz bağlarla bağlı olan Werther, güzel kadınla dostluk kurmuştur ve mümkün olduğunca kendisiyle vakit geçirmektedir. O dönem en çok konuşulan konu olan roman, Almanya edebiyatı için mihenk taşı olmuştur.

"Werther salgını"

Dünya edebiyatı için de önemli bir yere sahip olan eser, Goethe’nin usta kaleminin ölümsüz eseridir. Almanya’da “Werther salgını” olarak başlayan akım, özellikle gençler arasında büyük buhranlara sebep olmuş, bulaşıcı hastalık gibi intiharlar baş göstermiştir.

Goethe’nin hayatından esinlenerek yazdığı kitap, 1774 yılında yazıldı. Goethe, Genç Werther’in Acıları’nı yazarken 25 yaşındaydı.

Napolyon sekiz defa kitabı okudu

Kitap yayınlandığında Almanya’da intihar vakalarında gözle görülür artışın olması, romanın öneminden ileri gelmektedir. Büyük Fransız komutan Napolyon Bonapart'ın, en az sekiz defa Genç Werther'in Acıları'nı okuduğunu belirtmiş olalım.

Ölümsüz klasik...

Almanya’nın sokaklarını, caddelerini renkli kıyafetler giyen duygu yüklü gençlerle dolup taşmıştır. Goethe’nin psikolojik, sosyolojik, kültürel, sosyal ve siyasal ögelerle harmanladığı eseri, olumsüz klasikler arasında yerini almıştır.

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