Amerikalı L. Frank Baum'un çocuk klasiği: Oz Büyücüsü

Okumaya isteksiz ve disleksik çocukları klasik eserlerle buluşturan Sen de Oku Klasikler koleksiyonunun yeni kitabı Oz Büyücüsü farklı bir okuma sunuyor.

Mavisel Yener, Amerikalı yazar L. Frank Baum'un görsel sanatların hemen her dalına esin kaynağı olan eşsiz klasiği Oz Büyücüsü'nü, duru bir yorumla, Doroti'nin dilinden yeniden anlatıyor.

Tüm zamanların en sevilen klasiklerinden Oz Büyücüsü, iyi-kötü, cesaret-korku gibi insanların duygu dünyalarına doğrudan etki edebilen karşıt kavramlar üzerine düşünsel maceralar yaşatıyor; sevginin ve aklın tüm sorunların üstesinden gelebileceğini vurguluyor.

MUTLULUĞU SORGULAYAN ROMAN

Bireysel farklılıkları esas alarak mutluluğun kaynağını sorgulatan roman, kendimizi gerçekleştirme ve hayallerimize ulaşma yolunda eksikliğini duyduğumuz güdülenmenin çoğu zaman içimizde saklı olduğunu ve onu ancak yine kendimizin keşfedebileceğini gösteriyor.





L. Frank Baum

SEN DE OKU KLASİKLERİ

Gül Sarı'nın resimleri eşliğinde ''SEN de OKU Klasikler'' koleksiyonundaki yerini alan bu hiç eskimeyen fantazya, masalsı kurgusu ve karakterleriyle okurları göz kamaştırıcı ''Zümrüt Şehir''e götürüyor.

HAYATTA FARKLI ŞEYLER ARAMAK

Türlü çeşit cadının, kanatlı maymunların ve kudretli Oz Büyücüsü'nün boy gösterdiği sihirli bir serüvene çıkarıyor.

Hayata dair farklı şeyler arayan dört kafadarı doğruluk ve sevgi yolunda birleştiren kitap, kalbimizi en büyük rehberimiz kılıyor; kötülüğün üstesinden gelebilmek için daima iyiliğin gücüne inanmak gerektiğini hatırlatıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com