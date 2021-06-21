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- Amerikalı L. Frank Baum'un çocuk klasiği: Oz Büyücüsü
Amerikalı L. Frank Baum'un çocuk klasiği: Oz Büyücüsü
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 17:38
Mavisel Yener, Amerikalı yazar L. Frank Baum'un görsel sanatların hemen her dalına esin kaynağı olan eşsiz klasiği Oz Büyücüsü'nü, duru bir yorumla, Doroti'nin dilinden yeniden anlatıyor.
Tüm zamanların en sevilen klasiklerinden Oz Büyücüsü, iyi-kötü, cesaret-korku gibi insanların duygu dünyalarına doğrudan etki edebilen karşıt kavramlar üzerine düşünsel maceralar yaşatıyor; sevginin ve aklın tüm sorunların üstesinden gelebileceğini vurguluyor.
MUTLULUĞU SORGULAYAN ROMAN
Bireysel farklılıkları esas alarak mutluluğun kaynağını sorgulatan roman, kendimizi gerçekleştirme ve hayallerimize ulaşma yolunda eksikliğini duyduğumuz güdülenmenin çoğu zaman içimizde saklı olduğunu ve onu ancak yine kendimizin keşfedebileceğini gösteriyor.
L. Frank Baum
SEN DE OKU KLASİKLERİ
Gül Sarı'nın resimleri eşliğinde ''SEN de OKU Klasikler'' koleksiyonundaki yerini alan bu hiç eskimeyen fantazya, masalsı kurgusu ve karakterleriyle okurları göz kamaştırıcı ''Zümrüt Şehir''e götürüyor.
HAYATTA FARKLI ŞEYLER ARAMAK
Türlü çeşit cadının, kanatlı maymunların ve kudretli Oz Büyücüsü'nün boy gösterdiği sihirli bir serüvene çıkarıyor.
Hayata dair farklı şeyler arayan dört kafadarı doğruluk ve sevgi yolunda birleştiren kitap, kalbimizi en büyük rehberimiz kılıyor; kötülüğün üstesinden gelebilmek için daima iyiliğin gücüne inanmak gerektiğini hatırlatıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com