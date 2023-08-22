Anadolu coğrafyasından kadın ve genç kızların öyküsü: Fidan

Yazar ,Dilek Arslan Tetik kaleminden "Fidan" okuyucu ile buluştu. İlk kitabı Yüreğim Gözbebeklerinde şiir kitabı olurken, ikinci kitabı roman ve öykü alanında sosyal mesajlar veren toplumsal konulara parmak basan bir eser olarak okuyucu tarafından beğeni topladı.
Yazar Anadolu'da o zamanlar çok yaygın olan şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş el sanatı halı dokuma temasından yola çıkarak erkek hegemonyasında şekillenen kadınların yaşamını sorguluyor. Olaylar 1984 yılları darbe sonrası dönemde Tokat'ın Niksar ilçesi Başçiftlik beldesinde geçmektedir.
Anadolu da kız çocuklarının kazanç kapısı olarak görülüp halı dokuma atölyesine bırakılması ile başlayıp diğer kadınların da kader örgüsü içinde yaşamlarının şekillenmiş halini irdelenmesi gerçeğidir.
Sayfa: 230
Batıl inançlar
O zamanlarda kader, erkek çocuk ayrıcalığı ,Dilek ağacı hayat ağacı ,batıl inançları sağ sol uzantısı bu atölyede yaşanan panoramatik olaylar trajedi olarak gözler önüne serilmek istenmektedir. Çoğu yerde gerçek kimi yerde hayalle kurgulanmış bu eser gelecek kuşaklara ışık tutmak adına edebiyat dünyasında yer bulmak için kaleme alınmıştır.
Yazara dair...
Dilek Arslan Tetik aslen Tokatlı olup çocukluğu Tokat Niksar' da geçti. Çocuk yaşındaki kızların atölyelerde, hayallerini öteleyip kaderlerine razı olmalarını hafızasında kalan olaylarla yalın bir dille ve o yörenin özelliklerini göz önüne alarak kaleme aldı. Ülkemizde kanayan bir yaraya parmak basması bu anlamda mesaj niteliği taşımaktadır.
Kitaptan...
"Birden ışıklar söndü, her taraf karanlığa büründü. Fidan ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hayat Ağacı’nın kahverengi dalları arasından koca gagalı kartal kanatlarını açarak üzerine doğru geliyordu. Fidan elleriyle kartalın başını itiyor, her yaptığı hamlede başarısız oluyor, kartalın kanatları tüyleri elinde kalıyordu. Kartal güçlü, keskin gagası ile ellerini ısırıyor, göğüslerine doğru gagasını uzatıp memesine ulaşmaya çalışıyordu. Elleri kan içinde kalmış, kartalı kendinden uzaklaştırmaya çabalıyor, bir yandan da bağırıyor ama sesini kimseye duyuramıyordu."