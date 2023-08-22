Anadolu coğrafyasından kadın ve genç kızların öyküsü: Fidan Yazdığı kitaplarla geniş okur kitlesine ulaşan Dilek Arslan Tetik'in ikinci romanı olan Fidan, Anadolu coğrafyasında kadın hikayelerini anlatmak yetinmiyor; aynı zamanda verdiği toplumsal içerikli mesajlarla da okunası bir kitap olma özelliği taşıyor.

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Yazar ,Dilek Arslan Tetik kaleminden "Fidan" okuyucu ile buluştu. İlk kitabı Yüreğim Gözbebeklerinde şiir kitabı olurken, ikinci kitabı roman ve öykü alanında sosyal mesajlar veren toplumsal konulara parmak basan bir eser olarak okuyucu tarafından beğeni topladı.

Yazar Anadolu'da o zamanlar çok yaygın olan şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş el sanatı halı dokuma temasından yola çıkarak erkek hegemonyasında şekillenen kadınların yaşamını sorguluyor. Olaylar 1984 yılları darbe sonrası dönemde Tokat'ın Niksar ilçesi Başçiftlik beldesinde geçmektedir.

Anadolu da kız çocuklarının kazanç kapısı olarak görülüp halı dokuma atölyesine bırakılması ile başlayıp diğer kadınların da kader örgüsü içinde yaşamlarının şekillenmiş halini irdelenmesi gerçeğidir.

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Batıl inançlar

O zamanlarda kader, erkek çocuk ayrıcalığı ,Dilek ağacı hayat ağacı ,batıl inançları sağ sol uzantısı bu atölyede yaşanan panoramatik olaylar trajedi olarak gözler önüne serilmek istenmektedir. Çoğu yerde gerçek kimi yerde hayalle kurgulanmış bu eser gelecek kuşaklara ışık tutmak adına edebiyat dünyasında yer bulmak için kaleme alınmıştır.

Yazara dair...

Dilek Arslan Tetik aslen Tokatlı olup çocukluğu Tokat Niksar' da geçti. Çocuk yaşındaki kızların atölyelerde, hayallerini öteleyip kaderlerine razı olmalarını hafızasında kalan olaylarla yalın bir dille ve o yörenin özelliklerini göz önüne alarak kaleme aldı. Ülkemizde kanayan bir yaraya parmak basması bu anlamda mesaj niteliği taşımaktadır.

Kitaptan...