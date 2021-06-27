Anayurt Oteli romanının yazarı Yusuf Atılgan 99 yaşında

Türk romancılığının zirve ismi yazar Yusuf Atılgan'ın bugün 99'uncu doğum günü. Kutlu olsun...

Yazar Yusuf Atılgan 99 yıl önce bugün hayata merhaba dedi. Ölümünün arkasında pek çok eser bırakan yazarın en önemli eseri Anayurt Oteli ve Aylak Adam romanlarıdır.

Bireyin iç dünyasını derinlmesine imceleyen Atılgan'ın bugün 99'uncu doğum günü. Kitap Ayracı olarak iyi ki doğdun diyoruz Yusuf Atılagan.

Bu dünyadan ve Türk edebiyatında bir Yusuf Atılgan geçti..

Hayatından kısa bir kesit...

ÖNMELİ İSİMLERİN ÖĞRENCİSİ OLDU

Atılgan 1921'de Manisa'da doğdu. Yunanlıların Manisa’yı işgaliyle ailesi oturdukları dağlık bölgeden Hacırahmanlı’ya göç etti.

Atılgan Necâti Bey İlköğretim Okulu ve Balıkesir Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a giderek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydoldu.

Burada Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşid Rahmeti Arat, Ali Nihat Tarlan, Ragıp Hulusi Özdem ve Halide Edib Adıvar gibi isimlerin öğrencisi oldu.

ÖDÜLLÜ YAZAR...

1949 yılında evlendi ve 3 yıl sonra köydeki işlerinden feragat ederek edebiyata yoğunlaştı. 1954’te Ziya Atılgan ve Nevzat Çorum maslahlarıyla yazdığı 2 hikâyesiyle Tercüman'ın hikâye yarışmasına katıldı.

Bu yarışmada, Evdeki adlı hikâyesiyle birinci, Kümesin Ötesi ile yedinci oldu. Kendisiyle özdeşleşen Aylak Adam'la da (1958) Yunus Nadi Roman Ödülü’nde ikincilik aldı. Bu süreçte geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

ANAYURT OTELİ

Sonraları hikâye alanındaki yetkinliğini Varlık ve a Dergisi’nde gösterdi. 1973 yılında ikinci romanı Anayurt Oteli'ni yayımladı. Geçim sıkıntısı yaşadığı dönemlerde tiyatro oyuncusu Serpil Gence ile ikinci evliliğini yaptı.

Çeşitli yayınevlerinde redaktörlük yaptığı dönemlerde birtakım çeviriler de yapıyordu. 1987 yılında Anayurt Oteli'nin Ömer Kavur tarafından sinemaya aktarılması tanınırlığının artmasını sağladı.

YUSUF ATILGAN ÖLDÜ

9 Ekim 1989’da, peşi sıra gelen hastalıklar sonrasında kalp krizinden vefat ett. Moda Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Bülbülderesi Mezarlığı’na defnedildİ.

Ruhu şad olsun...

Ergül Tosun

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