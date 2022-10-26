Petrol
92.14
0.44%
Euro
18.6633
0.61%
Dolar
18.6072
0.02%
Altın
999.3
1.06%
Borsa
3982
0.18%
Bitcoin
386.676
6.48%
BTXN Coin
10.55
-1.40%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Anıl Şehirlioğlu insanın özel varlığını yazdığı kitapla değerli kılıyor

    Anıl Şehirlioğlu’nun yazdığı Dünya Okulunda Ruhun Devrimi kitabı, varlığımızın aslında ne kadar özel olduğunu anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anıl Şehirlioğlu insanın özel varlığını yazdığı kitapla değerli kılıyor

    Dünya ve insanlık olarak son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğimiz artık herkesçe bilinen bir gerçek. Buradan çıkmak içinse herkesin en başta yapması gereken şey anlamak...

    Evreni, varoluşu, yaşam amacını, kısaca hayat dediğimiz bu yolculuğa çıkışımızın en temel nedenini…

    Başımıza gelen bütün bu şeylerin altında yatanları, amaçla aracı ayırt edebilmeyi ve bu olayların bize aslında ne demek istediğini…

    Gelişmiş bilinç boyutu

    Bugüne kadar karşılaştığın zorluklar, yaşadığın acılar ve içine doğduğun sınırlı koşullar ya seni çok daha gelişmiş bir bilinç boyutuna çıkarmak içinse?

    Dibe vurduğunu düşündüğün an, seni çok daha yukarı sıçratmak için büyük bir planı varsa hayatın?

    Anıl Şehirlioğlu insanın özel varlığını yazdığı kitapla değerli kılıyor #1

    Karşılaşmalar...

    Kendi hikayenin başrolündeki insanlar ya seni sana uyandırmak için, sana içindeki mucizeyi göstermek için seçtiğin yol arkadaşların, aynalarınsa? Ya yaşanmışlıklar sadece bir tesadüf değilse, ya tüm karşılaşmalar bir tevafuk ise?

    Anıl Şehirlioğlu insanın özel varlığını yazdığı kitapla değerli kılıyor #2

    Sayfa: 184

    İçimizdeki gerçek güç

    Sen dünyaya kendini fethetmeye, keşfetmeye, ruhundaki ilahi gücü deneyimlemeye geldin. Ne olduğunu, kim olduğunu, neye dönüşmek üzere var olduğunu öğrenmek isteyenlerden biri olduğun için bu kitapla buluşuyorsun.O halde şimdi içindeki gerçek güce uyanıp ruhunun devrimini başlatma vakti.


    Nureddin Nebati'den cari açıkla ilgili açıklama
    Ekonomi

    Nureddin Nebati'den cari açıkla ilgili açıklama

    Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel 128 yaşında
    Kitap

    Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel 128 yaşında

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir