Anjelika Akbar’ın Doğu’nun Kozmik Efsaneleri kitabı

Doğu’nun Kozmik Efsaneleri Destek Yayınları’ndan çıktı.

Doğu’nun binlerce yıllık felsefi, dini ve ilim/bilim birikimlerinden, farklı disiplinlerin derlemesinden oluşan Doğu’nun Kozmik Efsaneleri, okurun önüne efsaneler formatında aslında insanlığın belleğinde bulunan bilgelik hazinesinin özetini getiriyor.

Stepan Stulginsky’nin yazdığı, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar’ın uzun süren titiz bir çalışma sonucu Rusça aslından dilimize çevirdiği Doğu’nun Kozmik Efsaneleri kadim efsanelerden günümüze uzanarak insanın anlam arayışına rehber olmasının yanı sıra varoluşun sırlarına yönelik bilgece yanıtlar da veriyor. Doğu’nun Kozmik Efsaneleri Destek Yayınları’ndan çıktı.

GİZEMLİ SORULRA YANITLAR

Kulakları bilgeliğe açık olanlar için söylenmiş bir şarkıdır. Stepan Stulginsky’nin ağırlıklı olarak Madam Blavatsky’nin çalışmalarından derlediği derin kavramları, sade bir anlatım üslubuyla işleyen bu kitap, manevi kültürün enginliklerine erişmek isteyenler için bir rehberdir.

Atlantis ve Mısır’ın kadim anlatılarından bugünün çağdaş efsanelerine uzanan bir köprü niteliğinde olan bu başucu kitabı mitolojinin derinliklerine süzülüp varoluşun en gizemli sorularına yanıtlar veriyor.

Ergül Tosun

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