Anne babalara özel kitap: Yeterince İyi Ebeveyn Olmak

Doç. Dr. Veysi Çeri, Yeterince İyi Ebeveyn Olmak kitabında hem mesleki pratiğinden hem de yaptığı araştırma ve gözlemlerden yola çıkarak, anne babalara özel bir çalışmaya imza atıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında sahada ve akademide aktif olarak çalışan çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, günümüz ebeveynlerinin yaşadığı eksiklik duygusu hissiyatının nedenlerini ve çözümlerini bilgisi ve tecrübeleri ışığında detaylı bir şekilde Yeterince İyi Ebeveyn Olmak kitabında aktarmakta.

Ebeveynlere modern dünyanın dayattığı mükemmellik kaygısı ve baskısı altında ezilmeden hem kendilerini hem de çocuklarını yıpratmayacak ve yeterince iyi bireyler yetiştirmeyi sağlayacak yolları göstermekte.

Her bir çocuk, oldukça özel ve tamamen kendine has bir potansiyel ile dünyayagelir ve bu potansiyel ancak yeterince uygun bir ortam bulduğunda filizlenerekortaya çıkabilir. Aksi takdirde bu potansiyel kabiliyet çürüyerek ortaya çıkmaimkanını sonsuza dek kaybeder.

Böylelikle çocuklara ilk yıllarda sunduğumuz çevre ve davranışlarımız ya potansiyellerinin filizlenerek ortaya çıkmasını sağlar ya da kendilerindeki potansiyel kabiliyetlerin çürüyüp kendilerini gerçekleştirme imkânını tamamıyla kaybetmelerine neden olur.

ÇOCUKLARDA KİMLİK

Çocuklarımıza, kendi kimliğini bulup tesis etmesini ve bireyselliği ile biricikliğini kaybetmeden toplumun aktif, düşünüp üretebilen, sevip oynayabilen bir üyesi olmasına imkân tanıyacak bir çevre ve bakım tarzını verebilmek en büyük toplumsal görevimiz.

"YETERİNCE İYİ ANNE"

Yeterince İyi Ebeveynlik kavramı İngiliz psikanalist Donald Winnicott’un en önemli kavramlarından biri "yeterince iyi anne" kavramıdır. Winnicott, çocuğun tüm istediklerini değil ihtiyaçlarını karşılayan anneyi "yeterince iyi anne" olarak tanımlar.

Winnicott’un deyişiyle yeterince iyi olmak, çocuklarınız için sonderece kâfidir. Bu durum eğer sizin için yeterli gelmiyorsa, burada çocuğunuzundeğil, sizin ihtiyacınız ön planda oluyor demektir.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com