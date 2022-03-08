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    Antalya'daki Kepez Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor

    Antalya'daki Kepez Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor

    Kepez Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kepez Kitap Fuarını kitapseverler büyük ilgiyle karşıladı.
    • AA
    • 08.03.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:32
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    Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kültür Merkezi’nde yeniden kapılarını açtı. Vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gören fuarda, 400’den fazla yayınevinin kitapları, kaynakları ve eserleri Antalyalılarla buluşuyor.

    Bu yıl kitap okumaya dikkat çekebilmek için "Oku" temasıyla açılan fuarda, 200'den fazla yazar imza günleri ve söyleşiler düzenleyecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iki yıllık bir aradan sonra yine okurlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

    Antalya daki Kepez Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor #1

    Tütüncü; "Kitap fuarı, okuma sevgisini bambaşka bir şekilde gönüllere nakşediyor. Yeni çıkmış kitapları bir arada görebildiğimiz son derece müstesna bir ortam sağlıyor. Elbette sanal ticaretle çok değişik kitaplara aynı anda ulaşmak mümkün ama buradaki kitaplara dokunmak, sayfalarını karıştırmak, içerisindeki mis gibi kokuyu içimize çekmek bambaşka bir hava veriyor okuyucuya. Kitapla arasında kurduğu ilişkiyi, o aşkı derinleştiren bir unsur oluyor."

    Fuarda imza günü düzenleyen ve söyleşiye katılan yazar Feyzullah Arslan, kitap fuarlarının hem insanların bilgisinin çoğalması hem de doğru bir şekilde vakit geçirmesi için güzel bir ortam olduğunu söyledi.

    Antalya daki Kepez Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor #2

    EN İYİ YATIRIM VURGUSU

    Kepez Kitap Fuarı'na vatandaşların ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan, "Okumaya olan bu ilgi bizleri sevindiriyor. Geleceğimizin daha aydınlık olacağına yönelik bizleri ümitlendiriyor. En iyi yatırım ilime ve bilime yapılan yatırımdır." dedi.



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