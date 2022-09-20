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    Antonio Tabucchi'nin öykülerinden oluşan kitabı: Tersyüz Oyunu

    İtalyan yazar Antonio Tabucchi'nin Tersyüz Oyunu adlı kitabı, yazarın okunası öykülerinden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:53
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    Antonio Tabucchi'nin öykülerinden oluşan kitabı: Tersyüz Oyunu

    Tabucchi’nin Tersyüz Oyunu’nu oluşturan öyküler ilk bakışta birbirinden bir hayli farklı gibidir. Öykü kişileri farklı mekânlarda, farklı zamanlarda, farklı güzergâhlarda hareket eder. Ancak yan yana getirilmiş bu dünyaların kahramanlarını birleştiren bir nokta vardır...

    Bu kişilerin kendilerini çevreleyen dünyayla kurdukları ilişki; geçmişleri, bellekleri, sanrıları, hayal güçleri, düş kırıklıkları tarafından belirlenir. Tam da bu ilişki biçimi nedeniyle perspektifler yer değiştirir, görünen şeyler görmezlikten gelinir ya da olmayan şeyler varmışçasına hareket edilir.

    Aynı anda başka türlü olmak

    "Hayatın önceden kestirilemeyen koşulları sonucu, belli bir şeyin ‘öyle’ olmakla birlikte, aynı anda başka türlü de olduğu" bir evrendir anlatılan. Yazarın bir öykü kişisine söylettirdiği gibi bir tersyüz oyunudur bu.

    Antonio Tabucchi nin öykülerinden oluşan kitabı: Tersyüz Oyunu #1

    “Gerçek”

    Gerçek denilen şeye dair bir arayışın usulca eşlik ettiği, okurun da dahil edildiği bir oyun. Ne var ki Tabucchi’nin ustaca kurguladığı belirsizlikler evreninde, bilinçli ya da bilinçsizce gerçekleşen bu arayışlarda somut ile soyut, şimdi ile geçmiş, sen ile ben giderek daha fazla birbirine doğru akar; ta ki gerçek, çoğul olasılıklar evrenindeki ulaşılmaz konumunu alana dek.


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