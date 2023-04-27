Aşk, ihtiras ve ihanet çemberinin odağında olan Aşk-ı Memnu romanının edebi büyüklüğü Edebiyatımızın usta yazarlarından olan Halit Ziya Uşaklıgil'in en önemli romanlarından birini teşkil eden Aşk-ı Memnu kitabı, işlediği yasak aşk konusuyla öne çıkıyor. Kitap, Türkiye'de diziye uyarlanınca satış rekorları kırdı. Aşk, ihanet, ve ihtiras üçgenindeki kitaba dair bir analiz.

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Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’la birlikte ikinci önemli romanı Aşk- ı Memnu, görünüşte ölçüsüz ve biraz da maddi çıkara dayalı bir evliliğin ortaya çıkardığı yasak aşkın felaketle sona eren acıklı öyküsüdür.

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yeniden diziye uyarlanan roman, izleyicileri adeta ekrana kilitlemişti. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem vardı. Diziye uyarlanan roman kısa sürede satış rekorları kırmış, çok okunan kitaplardan olmuştu.

Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’la birlikte ikinci önemli romanı Aşk- ı Memnu, görünüşte ölçüsüz ve biraz da maddi çıkara dayalı bir evliliğin ortaya çıkardığı “yasak aşk”ın felaketle sona eren acıklı öyküsüdür.

Servet-i Fünun edebiyatının en büyük yazarı kabul edilen Halid Ziya Uşaklıgil’in 1898-1900 arasında yazdığı ve Servet-i Fünun’da tefrika edilen Aşk-ı Memnu ilk büyük Türk romanı kabul ediliyor.

Sağlam bir yapısı ve tekniği olan yapıtta, varlıklı bir yaşam hayaliyle yaşlı, zengin ve çocukları olan bir adamla evlenen genç ve güzel bir kadının, kocasına sadık kalmak kararına karşın, elinde olmayarak yasak bir aşka tutkuyla sürüklenişi, olayın psikolojik nedenleri üstünde de durularak gerçekçi bir biçimde anlatılır.

Boğaziçi ’nde Melih Bey takımı diye tanınmış aileden Firdevs Hanım ’ın genç ve güzel kızı Bihter biraz müreffeh bir hayat sürmek, biraz da hafifmeşrep bir kadın olan annesinin kötü şöhretinden kurtulmak ve ona asla benzememek için iki çocuk sahibi, kırklı yaşlardaki Adnan Bey ’le evlenir.

Bihter, Adnan Bey ’in yalısına gelin olarak geldikten bir süre sonra kocası Adnan Bey ’de bulamadığı aşkı, kocasının çapkın yeğeni Behlül’le yaşadığı yasak aşkta bulmayı dener.

Yasak bir aşkın romanı

Ancak bir süre sonra Behlül’ün Bihter ’i yüzüstü bırakarak tekrar Beyoğlu ’ndaki eski sevgilisine dönmesi, ardından da Adnan Bey ’in son derece duygusal kızı, Nihal’le nişanlanmaya kalkmasıyla söz konusu “yasak aşk”, bütün yalıda duyulur.

Bihter, kendi kendisiyle kısa bir mücadeleden sonra annesinden, Behlül’den ve yalıya gelin olarak gelmesini bir türlü hazmedemeyen, babasını kendisinden ayırdığını düşünen Nihal ’den intikam almak üzere intihar eder.

Bunun üzerine Behlül kaçar, Nihal tekrar babasına kavuşur, yalının Bihter ’in gelmesiyle bozulan düzeni yeniden sağlanır.

Edebiyatın dönüm noktası olan eser

Aşk- ı Memnu, geçen yüzyılın başında bir yandan alafranga bir hayata girmekte olan toplumu bu yönüyle tanıtırken, bir yandan da Avrupa ’da görülen ve Batılı romancıların da kullandıkları soyaçekim ve determinizm gibi realizmin gerektirdiği bütün öğeleri başarıyla işlemiş, gözlemleri ve ayrıntılı betimlemeleriyle Türk romanında bir dönüm noktası oluşturmuştur.

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