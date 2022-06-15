Aşkı ve saf sevgiyi anlatan Selvi Boylum Al Yazmalım'dan alıntılar

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un çok sevilen ve sinemaya da uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım romanından özel seçmeler...

Selvi Boylum Al Yazmalım... Yazarın en önemli ve bilinen romanlarının başında gelmektedir. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı filmi hangimiz izlmedik ki?

Kırgız yazar yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 14'üncü yılında önemli romanından seçtiğimiz bazı alıntılar...

Sevgi neydi...

Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.

Oysa fazla zorlamayacaksın kendini, yaşamdan alabildiğin kadarına razı olacaksın. Yazgısıyla fazla oynamamalı insan."

Sanki ayrılık bize ölüm gibi geliyordu.

“Yaşam her zaman insanın beklediğini çıkarmıyor karşısına.”

Her insanın huyu başkadır. Bir insan kendini tanırsa sorun kalmaz.

"Seviyordu ama özlemiyordu"

"Seviyordu ama özlemiyordu, yanındayım diyordu ama uzaktaydı; Sadece sözler vardı kendisi yoktu."

“Umursamaz göründüğüm halde neler çektiğimi bir ben bilirim.”

Elveda Isık-Göl’üm, bitmemiş türküm benim! Elveda Asel! Elveda al yazmalım, selvi boylum! Elveda sevgilim, aşkım! Mutlu olman dileğiyle!.





Aacı çekmek...

"Kendim de bilmiyorum nereye gittiğimi."

"Derin derin ne düşünüyorsun, babayiğit?" diye takıldı. "Para!" diye yapıştırdım yanıtı.

"Biz gençler daha ne kadar acı çekeceğiz?

"Ya insanın yaratılışından bu ya da ben böyleyim, hep bir şeylerin eksikliğini duyuyordum."





Gerçek aşkın tanımı

"Gerçek aşkın, sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu bilmesem belki de onunla kalırdım. Bu sevgi konusu kolay anlaşılacak bir şey değildir."

"Onun mutlu olmasını yürekten diliyordum. Günlerden bir gün, kendisi bile farkına varmadan, onu arayan bir erkekle karşılaşmasını umuyordum. Birinci kocasıyla şansı iyi gitmemişti, istediği şeyi ona ben de verememiştim. Gerçek aşkın, sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu bilmesem belki de onunla kalırdım. Bu sevgi konusu kolay anlaşılacak bir şey değildir."

Arkadaşlığın belli olduğu an...

"Dostluk yalnız kara günde değil iyi günlerde de belli olurmuş."

"Aldanıp içimi döktüm onlara ben. Dökülene basıp geçtiler."

"Yaşam her zaman insanın beklediğini çıkarmıyor karşısına."