Aşkım Kapışmak'tan kişinin kendi olmasını Uslu Çocuk Olmayı Bırak kitabında anlatıyor

Söyleşi, seminer ve eğitimleriyle hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Aşkım Kapışmak yeni bir kitapla okurlarının karşısında. Uslu Çocuk Olmayı Bırak ismiyle Nemesis Kitap’tan çıkan eser, içinizdeki uslu çocuğu biraz olsun azaltmayı hedefliyor.
Nerede doğduğunuz, hangi coğrafyada olduğunuzun bir önemi olmadığını, önemli olanın hayatınız boyunca kendi ruhunuza, duygularınıza temas etmeniz gerektiğini öğrenmeniz olduğunu vurgulayan Aşkım Kapışmak, kişinin kendi olmasının önemiyle ilgili çarpıcı örnekleri de peş peşe sıralıyor.
Pusulayı kaybetmek
"Çocukken zorlu uslandırılmış çocuklardan biriyseniz, yetişkin olduğunuzda pusulanızı kaybettiyseniz, geçmişte yaşadıklarınız yüzünden kaybettikleriniz fazlaysa artık yaramazlık zamanınız gelmiş demektir,” diyen ünlü yazar para, neşe, özgüven, cesaret ve iyi yaşam için içinizdeki yaramaz çocuğu canlandırmanız gerektiğini söylüyor.
Sayfa: 152
Hoş geldiniz yaramaz çocuklar
Başkasının hayatını yaşamaktan sıkılanlar, başkası olmadan karar veremeyenler, hayır diyememenin acısını yaşayanlar, ilişkilerinde kısırdöngünün içine düşenler ve yolumu nasıl bulacağım diyenler için Uslu Çocuk Olmayı Bırak adeta bir rehber niteliğinde. Hoş geldiniz yaramaz çocuklar...
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com