Aslı Akarsakarya’dan yeni öykü kitabı: Buraya Kısıldık Sanırım

Aslı Akarsakarya’nın son öykü toplamı Buraya Kısıldık Sanırım, Edebi Şeyler’den yayınlandı.

Buraya Kısıldık Sanırım, belleğinde, hayallerinde, ölümlülüğünde veya toplumun ikiyüzlülüğünde hapsolmuşların diline ve yaşamına yoğunlaşan bir kitap. Geçmiş ve gelecek arasında iradeyi ve şimdiyi sorgulayan anlatıları kapsıyor ve çok farklı karakterler üzerinden hayata karşı galip çıkamamanın hikâyesini anlatıyor.

Aslı Akarsakarya’nın ilk öykü kitabı Düşe Kalka, 2009 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görülmüştü.

İKİNCİ ÖYKÜ KİTABI

12 yılın ardından yayınlanan Buraya Kısıldık Sanırım, yazarın ikinci öykü toplamı. Yazar oyuna değil gerçeğe bakan, çoğu zaman da gerçeğe yenilen öykülerle karşımızda.

Sayfa: 112

TADIMLIK...

"Dizinin altındaki küçük uzantı ritim tutan parmaklar gibi aşağı yukarı oynadıkça bacağının artık vücuduna ait olmayan kısmı, yok olmuş kısmı, ayak bileği, baldırı ve sol ayağı görünür oluyor. Onları gömmüşler midir? Gözümün önünde hayalet gibi kımıldıyor, yokluklarını bir varlık olarak kuruyorlar ve ben bu yeni varlıktan gözümü alamıyorum. Özrünü dikizliyorum, yoksunluğu yoksunluğumu unutturuyor ve önüne, yere oturuyorum. Bacağı iki avcumun arasında, sapıksın diyor bana, anlamıyor belki ama ses çıkarmadan bekliyor, ben de okşuyorum, öpüyorum ve birlikte protezini takıyoruz."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com