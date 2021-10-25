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    Aslıhan Dağıstanlı'nın rehber kitabı: Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2: Asla Vazgeçme

    Aslıhan Dağıstanlı Aysev'in yeni kitabı Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2 Asla Vazgeçme, raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 12:12
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    Aslıhan Dağıstanlı'nın rehber kitabı: Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2: Asla Vazgeçme

    Yazar, gazeteci, iş insanı, sosyal girişimci, iki kız çocuk annesi Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in kız çocuklarına güç ve ilham vermesi için kaleme aldığı Cesur Kızlara Yol Arkadaşları serisinin ikinci kitabı Asla Pes Etmeyenler, Nemesis Kitap’tan Dünya Kız Çocukları Günü'nde çıkarak raflardaki yerini aldı.

    Aysev, "Hayallerimize ulaşmak için hepimiz Asla Pes Etmeyen, Cesur Kızlar olmakz orundayız,” diyor. Kitaplarını kaleme alma nedenini anlatan yazar, tüm dünyada kız çocuklarının sırf cinsiyetleri yüzünden çeşitli adaletsizliklere maruz kaldığına dikkat çekiyor. Aslıhan Dağıstanlı Aysev’e göre: “Biz kadınlar küçük yaştan itibaren önümüzdeki engelleri ve önyargıları çetin mücadeleler vererek aşmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede, eşitsizliği körükleyen kalıpçı ifadeler cinsiyet uçurumunu artırıyor. Ayrımcı dilin ve kızları geri plana iten hikâyelerin değiştirilmesi kızlarımıza güç verecektir."

    Aslıhan Dağıstanlı nın rehber kitabı: Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2: Asla Vazgeçme #1

    CESUR KADINLARDAN, CESUR KIZLARA BİR BAŞUCU KİTABI

    Yazar Aysev, kendi kızlarına kitap seçerken, "En ilgi çekici, en öndeki kahramanlar neden hep erkek?" diye sorgulamaya başlıyor. Yurt dışında yaşayan ailenin küçük kızı da, "Türk kadınları neden buradaki kitaplarda yok? Onlar dünyada başaralı olmadı mı?" diye sorunca Aslıhan Dağıstanlı Aysev, anlatılması en acil hikâyelerin henüz anlatılmamış olduğunu görüyor.

    Aslıhan Dağıstanlı nın rehber kitabı: Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2: Asla Vazgeçme #2

    Sayfa: 144

    ARKA PLANDA BIRAKILANLAR...

    Yazar, çocuklara fiziksel özellikleriyle öne çıkan prensesler, cici ama arka planda bırakılan karakterler yerine, sınırlarını kendi çizen, kurtarılmayı beklemeden kendini kurtaran,hayallerinin peşinden koşan rol modellerini tanıtmak üzere Cesur Kızlara Yol Arkadaşları serisini kaleme alıyor.

    İNSAN İRADESİ VE GÜÇ

    Başucu kitabı niteliğinde olan Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2, dünyada ve Türkiye’de iz bırakmış, geçmişten günümüze 30 cesur kızın az bilinen yaşam öykülerinin yanı sıra yazarın kendi çocukluğundan da kesitler içeriyor. Akıcı bir üslup ve renkli illüstrasyonlarla aktarılan Cesur Kızların hikâyeleri, hiçbir engelin insan iradesinden daha güçlü olmadığının kanıtı.

    Aslıhan Dağıstanlı nın rehber kitabı: Cesur Kızlara Yol Arkadaşları 2: Asla Vazgeçme #3

    YOL GÖSTERİCİ KİTAP

    Aynı zamanda tarihin kadın gözünden bakıldığında ne kadar farklı olduğunun…Mesleklerde cinsiyet olmadığının…Ve gök kubbeyi ancak kız erkek, omuz omuza birlikte taşıyabileceğimizin...Bu nedenle eser, hem kız hem de oğlan çocukları için yol gösteriyor…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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