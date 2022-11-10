Atatürk’ü daha iyi anlamak ve anlatmak için çocuklara özel kitap: Atatürk'le Birlikte Düşünelim

Atatürk’ü daha iyi anlamak ve anlatmak için çocuklara özel kitap: Atatürk'le Birlikte Düşünelim

Mavisel Yener'in kaleme aldığı Atatürk'le Birlikte Düşünelim kitabı, sekiz yaş ve üzerindeki çocuklara hitap ediyor. Kitap, Atatürk'ü daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Bugün Mustafa Kemal Atatürk''ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümü. Bu günde Ulu Önder'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gelecek kuşakların ve şimdiki çocukların Atatürk'ü daha yakından tanımaları için onlara özel bir kitap tavsiye ediyoruz.

Yapıtlarıyla yüzbinleri kucaklayan üretken yazar Mavisel Yener’in, bir kültür hizmeti olarak, geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza armağan ettiği Atatürk’le Birlikte Düşünelim!, Büyük Önder’le ilgili kaleme alınan proje kitaplara yeni bir yaklaşım getiriyor, sağladığı duyarlılık ve kazanımlarla farklılaşıyor.

"Biliyor musun?"

Mavisel Yener’in, Atatürk’ün bize bıraktığı değerleri çocukların daha iyi özümsemeleri gayesiyle tasarladığı 50 farklı etkinliğe, Atatürk’ün hayatından önemli izler taşıyan 20 unutulmaz anıya ve Atatürk’ün hayatını incelikle yansıtan 140 fotoğrafa yer vererek bu alanda hazırlanmış tüm eserlerden ayrışan bu benzersiz başvuru kitabı...

Atatürk’ün yaşamına dair esin verici bilgiler sunan "Biliyor musun?" sayfalarıyla da dikkat çekiyor.

Atatürk izinden yürümek

Atatürk’ün Hayatı, Atatürk’ün Devrimleri, Atatürk’ün İlkeleri, Atatürk’ün Kişiliği ve Düşünce Dünyası olmak üzere birbirini tamamlayan dört ayrı başlıktan oluşan kitap; günümüz çocuklarını, bağımsız karakterli, aklın ışığını önemseyen, tarihimizi anlayabilen çağdaş bireylere dönüşebilmeleri için Atatürk’ün izinden yürümeye davet ediyor.





Yeni bakış açıları kazandıran kitap

Çocukların yaratıcı okuma, düşünme ve yazma becerilerini kullanarak Atatürk ile ilgili pek çok bilinmeyeni keşfedebilecekleri Atatürk’le Birlikte Düşünelim!, Atatürk’ün kişiliğine ve hayat felsefesine dair değerli paylaşımlarda bulunuyor.

Kitap, Atatürk’ün askerî, siyasî ve kültürel alanlarda yaptığı yenilikleri hangi düşünceden yola çıkarak gerçekleştirdiğini irdelerken, çocuklara yeni bakış açıları kazandırıyor.

Atatürk'ün edebiyat tutkusu

Cumhuriyetin ilanının önemi, ilk meclisin açılması ve kadın hakları gibi konulara değinirken; devrimlerin o döneme göre neden gerekli olduğunu, hangi amaçlarla yapıldığını sade ve açık bir anlatımla dile getiriyor.

Atatürk’ün edebiyat tutkusu, sanatçıya gösterdiği saygı gibi hususlar üzerinden, güzel sanatların bir topluma katacağı evrensel değerleri aktarıyor, bir liderin genel kültüre neden önem vermesi gerektiğine işaret ediyor.





Özel içerikli rehber eser

Atatürk’ün hayatını, kişiliğini, düşünce evrenini, devrimlerini, ilkelerini kapsayan; özgün içeriğiyle okurların yüreğinde ve belleğinde yer edecek eşsiz bir eser.

Ayrıca, TBMM’nin ilk fotoğrafları, Anıtkabir’in yapım süreci, gazetelerin manşetlerini süsleyen ilk Cumhuriyet Bayramı haberleri, Atatürk’ün çektirdiği doğa fotoğrafları, Atatürk’ün kadın hakları ile ilgili çalışmaları ve tarihimizde iz bırakan "Başaran Kadınlar" gibi özel içerikleriyle de merak uyandırıyor.

Bir liderin eşsiz kişiliği

Mavisel Yener, bilimin ışığında özgür düşünebilen nesiller yetişmesine katkı sunabilmek amacıyla kaleme aldığı bu atölye kitabında, Atatürk’ün eşsiz kişiliğinde insanlığın ilham verici, yaratıcı değerlerinin dünya ile nasıl paylaşıldığını gözler önüne seriyor.

O halde, el ele verip Atatürk’ün izinden yürüyelim; daha güzel bir gelecek için Atatürk’le birlikte düşünelim…

