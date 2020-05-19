Atatürk’ün dilinden, 19 Mayıs'a dair anıları

Bugün, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktığı, doğum günü kabul edip gençlere bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs’ın 101. yılı! Evlerimizden; ama yine de coşkuyla kutlu olsun!

Kuşkusuz 23 Nisan’da yaşadığımız duygulardayız. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 101. yılı, Koronavirüs sebebi ile evlerimizde geçirdiğimiz günlere denk geldi. Belki de bundan sebep Atatürk’ün 1937’de gençlere seslenirken, geri dönüp 1919’a bakarak umudunu yitirmeyişini vurgulayan konuşmasını anlatmak istiyorum. Evet, bugün evlerimizde olmak, çalışanlarımız için pandemi şartlarında çalışıyor olmak çok zor; ama biz vazgeçemeyiz. Biz Türkiye gençleriyiz! İlkokul sıralarından beri anlatıldığı gibi şanlı bir tarihe sahibiz. Öyleyse şimdi bize adanmış bu şanlı bayramdan güç olarak sadece gençlerin değil, hepimizin bayramı ve tabii ki Sevgili Ata’mızın doğum günü kutlu olsun!

6 MART 1937 – ATATÜRK, BURSALI GENÇLERE KONUŞUYOR:

DİNLENMEMEK ÜZERE YÜRÜMEYE KARAR VERENLER, ASLA VE ASLA YORULMAZLAR

“Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktı.”

Hepimiz ilkokuldan beri bu cümleyi ezbere biliyoruz. Oysa bir cümleden çok fazlası! Bu cümle, yaşanmışlığı oldukça derin anların hikâyesi. Bu cümle, kalbimizde ülkemiz için duyduğumuz sevgiye giden yolda bir bayrak. Bize armağan edilen bir bayramın ilk adımı…

İşte Atatürk, bu adımı attığında yaşadıklarını anlatıyordu gençlere…

6 Mart 1937’de, Ankara’da eğitim gören Bursalı gençlerle, katıldığı 'Uludağ Gecesi’nde buluşmuştu. Afet İnan, dönemin Ekonomi Bakanı Celal Bayar da oradaydı. Ve Atatürk, gençlere yorgun düştüklerinde onlardan neler beklediğini, ne yapmaları gerektiğini anlatıyordu:

“Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Ben bu akşam buraya, yalnız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize, durmadan, yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız. Şimdi çocuklar eğleniniz…”

ATATÜRK’ÜN 18 YILLIK ANISINI TAZELEYEN ŞARKI

Gençlere öğüt veren, yol gösteren konuşmasının ardından Atatürk, yerine oturmuştu ki, bu kez salonda bulunan gençlerle birlikte herkes ayağa kalkıp, tek yürek Gençlik Marşı’nı söylemeye başladı…

“Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar

Güneş ufuktan şimdi doğar

Yürüyelim arkadaşlar.

...”

Atatürk marşı dinlerken ve bir yandan da eşlik ederken ziyadesiyle duygulanmıştı. Yeniden gençlere seslendi ve bu kez Samsun’a çıkarken içinde bulunduğu durumu paylaşıyordu…

“Arkadaşlar! Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum. Yanımda öteden beri yardımcılığımı yapan Salih ve Cevat Abbas’tan biri bulunuyordu. O kırık otomobil Anadolu yollarında ilerlerken ben daima düşünür ve yardımcıma şimdi sizin şakıdığınız şarkıyı söyletirdim. Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu sanki gözlerimle görüyordum. O şarkıyı okutup tekrar ettirmekten amacım, Türk’ün bu güneşi doğunca başarılı olacağını anlatmaktır. Bu sebepledir ki, demin söylenen şarkı benim on sekiz senelik bir anımı tazeledi.”





Atatürk'ün 1937 tarihli bu konuşması, aslına bakılırsa diğer tüm konuşmaları gibi, adeta bir vasiyet niteliğinde. Güç bulmak, silkelenip toparlanmak için yürüdüğümüz yolda kulağımıza küpe olası…

Şimdi hepimizin dilinde Gençlik Marşı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha, tüm coşkumuzla kutlu olsun…

Kaynak: Milliyet

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Damla Karakuş

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