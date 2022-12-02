Atatürk'ün hislerimin babası dediği, vatan ve milliyetçilik şairi: Namık Kemal

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük övgüsüne mazhar olan ve Atatürk'ün kendisi için "Hislerimin babası" dediği Namık Kemal, 134 yıl önce hayatını kaybetti.

Tanzimat edebiyatının önde gelen yazar ve şairlerinden olan Namık Kemal'in 134'üncü ölüm yıl dönümü. İntibah, Cezmi, Vatan Yahut Silistre gibi önemli edebi eserlere imza atan Namık Kemal, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük övgüsünü kazandı.

Milliyetçilik, vatan ve bayrak sevgisiyle bildiğimiz Namık Kemal, devrin önde gelen ateşli kalemlerinden biri olarak sayılıyor. Namık Kemal'i ölümünün yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Şairin hayatından bir kesit...

Namık Kemal, 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Tanzimat döneminin en önemli fikir ve edebiyat insanlarındandır. Çocukken özel bir eğitim alan Namık Kemal, Kars ve Sofya yıllarından sonra 1857’de İstanbul’a geldi.

Bu yıllarda Şinasi’yle tanıştı ve Tasvir-i Efkâr’da yazmaya başladı. 1867’de Ziya Paşa’yla birlikte Paris’e gitti. Londra’da Hürriyet gazetesini çıkardı.

Sürgün edildi

1870’te İstanbul’a döndü ve İbret gazetesini çıkardı. Memuriyetle Gelibolu’ya gönderildiyse de kısa süre içinde azledilerek İstanbul’a çağrıldı.

Vatan yahut Silistre’nin Gedikpaşa Tiyatrosu’nda temsil edilme­sinden sonra toplumda oluşan heyecandan çekinen Osmanlı yönetimi, Namık Kemal’i Magosa’ya sürdü.

Namık Kemal öldü

Sultan Abdülaziz’in ölümünden sonra, 1876’da İstanbul’a döndü. Edebiyatın birçok türünde eser veren ve kendinden sonraki kuşaklarda önemli etkiler bırakan, vatan şairi Namık Kemal, 2 Aralık 1888’de Sakız adasında öldü.