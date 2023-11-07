Atatürk'ün Kalemi - Falih Rıfkı Atay kitabında bir dönemin panoraması Gazeteci, politikacı, Atatürkçü, muhalif, sırdaş, çevreci, baba ve bir eş... Falih Rıfkı Atay... Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasında her daim bulunan bir isim. Yazar Yaşar Aksoy'un yazdığı Atatürk'ün Kalemi -Falih Rıfkı Atay kitabında pek çok önemli olaylara tanıklık edeceksiniz.

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Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e geçiş sürecinde etkili olan aydınlardan, genç Cumhuriyet’in yakın tanıklarından ve milletvekillerinden biri, gazetelerdeki yazılarıyla halk ile devlet arasında köprü olmuş bir yazar, devrimler gerçekleşirken yazıları ve yaşamıyla kamuoyunu bunlara hazırlayan bir ilerici ve Atatürk’ün sofrasının her zaman önemli konuklarından…

Falih Rıfkı Atay. Adı, sanı, yaşantısı, ilkeleri, öğretileri, Türk insanına katkısı ve yaşadığı her anıyla adından söz ettiren biri.

Atatürk ile ilgili yazmak isteyen yazan hemen herkesin Çankaya adlı eserinden faydalandığı Falih Rıfkı Atay, o günlere gelene kadar neler yaşadı?

Cumhuriyet ideolojisinin ve bu ideolojinin ortaya koyduğu devrimlerin tutkulu bir destekçisi olmasının yanı sıra bunların halka benimsetilmesinde de önemli bir rol oynayan Atay hangi yollardan geçerek o günlere geldi?

Tarihe tanıklık eden kitap

Dönemin önemli fikir insanı ve siyasetçilerinden, günümüzde bile örnek alınan gazetecilik başarıları sergilemiş bir figür olan Falih Rıfkı Atay’ın yaşamı ekseninde kuruluş döneminden çok partili sisteme geçiş sürecine ve günümüz Türkiye’siyle şaşırtıcı benzerlikleri bulunan ’80 öncesi döneme kadar ülkemizin geçtiği kritik dönemeçlere de tanık olacaksınız.

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Atatürk sofrasının vazgeçilmez ismi

Atatürk’ün sofrasında en çok bulunan insanlardandı. Usta bir gazeteci, sadık bir dost, güvenilir bir sırdaş, iyi bir baba, iyi bir eşti. Aynı zamanda Mina Urgan’ın da üvey babasıydı.

Bu kitapta Falih Rıfkı’nın hayatından kesitler okurken, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçirdiği evrelere de tanıklık edip tarihe yolculuk edeceksiniz.

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