Atatürk'ün Katili ve O Doktor kitabı, gizemli bir okuma vadediyor

Atatürk'ün Katili ve O Doktor kitabı, gizemli bir okuma vadediyor

Üzerindeki sır perdesi hala aralanmamış bir gizem… Bir ülkenin hatta coğrafyanın kaderini değiştiren bir ölüm… Titizlikle planlanmış bir ihanet…

Atatürk’ün ölümüne dair yapılan araştırmaların tamamını derleyip kronolojik olarak sıralamanın yanı sıra yüzlerce yeni bilgi, onlarca yeni belgeyle gizemli ve hatta acımasızca planlanıp gerçeğe dönüşen bir suikastın perdesinin aralandığı bir kitap! Kitabı okurken tarihsel ve bilimsel bir yolculuğa çıkarak Atatürk’ün hastalık ve ölüm süreci boyunca görev alan tüm doktorların dünyasında yaşananlara tanıklık edeceksiniz.

Farklı düşündüren kitap

Tamamı gerçeklerden oluşan ve belgelere dayalı anlatılan olaylara ve kişilerin yaşadıkları ya da yaşattıklarına tanıklık edeceğiniz Atatürk’ün Katilleri ve O Doktor’u okurken tarihimizin ve bugünümüzün nasıl daha farklı olabileceğini tekrar düşüneceksiniz.

Bu kitapta Atatürk’ün son hastalığında görev alan tüm doktorlar ve aramızdan ayrılışına kadar olan tüm anlara, belgelere ve anılara kronolojik olarak tanıklık edeceksiniz...

Öyle ki o süreçte yurtdışından gelen ve bugüne değin sadece iki satırla anılan çok özellikli doktorların geçmişte ve gelecekte nelerle uğraştıklarını ve başlarına neler geldiğini okuyacaksınız.

Sayfa: 320

Bir doktor var ki...

Hele bir doktor var ki Hitler’in gözünü kan bürüdüğü yıllarda (1933-1944) yaptığı ölümcül deneylerle adından söz ettirmiş ve ne tesadüftür ki “ölümlerinden kısa süre önce” sırasıyla Romanya Kraliçesi Marie, Asrın Lideri Atatürk, Yunan Başbakanı Metaksas ve Bulgar Kralı Boris’in teşhis, muayene ve tedavisinde bulunmuştur.

Ayrıntılar kitabı

Bir hekim düşünün ki kütüphaneden kitap, meslektaşlarının laboratuvarlarından testis çalsın, hastalarının yüzüne tükürsün, ölen kızına evinde otopsi yapsın. Ve daha nice ahlak yoksunu davranışlar, akıllara zarar verecek anekdotlar.

Peki böyle bir doktoru Atatürk’ün tedavisi için kim çağırdı, o doktor ile Asrın Lideri arasında neler yaşandı? Tüm bunların ayrıntılarını belgelerle öğrenme fırsatını bulacaksınız.

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