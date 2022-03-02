Atatürk'ün Trablusgarp yıllarını anlatan tarihi roman: Çöldeki Bozkurt

Yazar Mustafa Çevik, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı dönemini anlatan Çöldeki Bozkurt kitabını anlattı.

Mustafa Çevik’in Turkuvaz Kitap’tan çıkan yeni kitabı Çöldeki Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün zorlu Trablusgarp Savaşı yıllarını edebi tattan ödün vermeden anlatıyor.

Tarihi roman özelliğinde olan Çöldeki Bozkurt, kitapseverlerin çok beğeneceği ve okuyacağı bir gerçek. Nitekim tarihi romanları seven bir okur kitlesi gerçeği de Türkiye'de var.

Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı yıllarını daha yakından tanımak isteyenler için; Çöldeki Bozkurt...

Mustafa Çevik ile tarih yolculuğuna çıktı, kadim destanları andıran gerçek bir hikayeyi okurlarına anlattı.

"KİTAPTA ATATÜRK'Ü HİSSETMEYE ÇALIŞTIM"

Mustafa Çevik, "Çöldeki Bozkurt”un tarihi bir roman olduğunu belirtirken, “Kitabı, tarihte var olan bütün belgelere dayanarak yazdım. Edebi yönünün güçlü olması da benim için önemliydi. Bu açıdan da bir değeri olsun istedim. Kitapta, Mustafa Kemal’in atının üzerinde yalın kılıç giderken hissettiklerini anlatmayı, okura o duyguyu vermeyi arzu ettim. Kısacası, Atatürk’ü hissettirmeye çalıştım" dedi.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ"

Çevik, "Benim için onu anlatan en güzel ifade, kendisinin Çanakkale’de söylediği ‘vatanıma bir halel gelecekse ben ölmeye karar vermiştim’ sözüdür" dedi ve ekledi: "Mustafa Kemal’in; çok iyi eğitim almış, hem doğuyu hem batıyı çok iyi bilen bir Osmanlı paşası olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Trablusgarp’ta gözünden yaralandı fakat sağlığını kaybetme tehlikesi içindeyken dahi mücadeleden vazgeçmedi. Savaşı kazanmanın da ötesinde, oradaki insanlara çalınan hayatlarını geri vermeyi amaçladı. Onun için, o vatanda yaşayan insanlar önemliydi. Onlara öncelikle vatanseverlik duygusunu aşılamak istedi. Mustafa Kemal’in de aralarında olduğu subaylarımız, maaşlarını dahi alamadıkları dönemde Osmanlı coğrafyasının en uzak köşesine, vatan parçası olduğu için her şeyi bırakıp gönüllü olarak gittiler. Silahları yoktu ama onlar için önemli olan tek şey vatandı."





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"ATATÜRK CANLI BİR ÖRNEK"

Her asker savaşabilir fakat komutanlık dehası ayrı bir şeydir diyen Çevik, "Bazı insanlar özel bir amaç için yaratılmıştır ki Mustafa Kemal Atatürk de böyle biri. O bir milli sembol. Atatürk artık tarihi kişilik olmanın ötesine geçmiştir ve her türlü siyasi düşüncenin üzerindedir. Hepimizin ortak değeridir. O artık bir destan kahramanıdır. Yaşadığı dönemde, tarihimizdeki kahramanların sahip oldukları özelliklerin canlı örneğiydi"dedi.

KİTAP HAKKINDA

Akdeniz’in kaçınılmaz kaderine boyun eğmeyen kararlı bir irade, Mustafa Kemal…

Kutsal bir varlık gibi gördüğü, çöl kadar derin ve gökyüzü kadar yumuşak bakışlı adama karşı kalbi sevda ile dopdolu küçük bir kız çocuğu, Fatma... Rüyasında gördüğü Peygamberimizin sağ elini Mustafa Kemal’e verdiğini söyleyerek cihat ilan eden Arap coğrafyasının en güçlü lideri Ahmet Şerif Senusi...

Çölün kumları arasında kaybolacak, kurbanların kahraman olduğu en kadim destanları andıran gerçek bir hikâyeye şahit olacaksınız... Çöldeki Bozkurt, yaşamak için ölmenin gerekli olduğunu bilen ruhların; Mustafa Kemal’in romanı.

TADIMLIK...

"Tobruk dışındaki Osmanlı Ordugâhı’na ulaştıklarında bir heyecan dalgası koptu; tatlı, fısıltılı uğultular halinde yayıldı. Bu gamlı yalnızlığın ortasında Mustafa Kemal, coşkun bir haykırış gibi yükseldi. Akdeniz’in yüzüne serilen köpüklü dalgaların coşkusu düştü yüreklere. Korkulu gözlerin pusu, taş basılı bağırların yası gitti. Çölün masmavi aydınlatan ışığıydı Anadolu’dan gelen Bozkurt. Dünyadaki bütün denizlerin güzelliği ve o denizlerin üstünde yansıyan bütün güneşlerin sıcaklığı vardı gözlerinde…"

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