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    Atom bombasını icat eden Robert Oppenheimer hakkında Türkçede yazılmış tek eser

    Bilim İnsanları’nın ilk kitabında Mesud Topal atom bombasının mucidi Robert Oppenheimer’i anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 09:13
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    Atom bombasını icat eden Robert Oppenheimer hakkında Türkçede yazılmış tek eser

    Christopher Nolan'ın merakla beklenen ve 2023 yılında vizyona girecek olan yeni filmi Oppenheimer ile gündeme gelen nükleer bilimci J. Robert Oppenheimer’ı tanımak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak.

    Ömür boyunca barış yanlışı olarak yaşamış dahi bir bilim insanı neden dünyayı yok edebilecek bir silah icat etti?

    Yüz binlerce insanın acı içinde can vermesine yol açabilecek bir atom bombasına sahip olma fikrini nasıl benimsedi? Hiroşima ve Nagasaki’de yaşananlardan sonra vicdanının sesiyle nasıl baş etti?

    Acayip bir hayat hikayesi

    Bu kitapta atom bombasının icat edilmesine yol açan tarihsel olayları, yanık insan eti kokan dünya üzerinde yaşanan güç savaşlarını, devletlerin yıkıcı politikalarının gölgesinde araştırmalarını ve arayışını sürdüren bilim dünyasının karanlık prensi, atom bombasının babası J. Robert Oppenheimer’ın acayip hayat hikayesini, zihinsel ve ruhsal tabiatını bulacaksınız.

    Atom bombasını icat eden Robert Oppenheimer hakkında Türkçede yazılmış tek eser #1

    Sayfa: 152

    Vicdanın sesini dinlemek

    Bütün iyi niyetlerin, yolda sapma göstererek dehşete dönüşme riski vardır. Bilim ve kültür tarihinde çığır açıcı gelişimlere ilham kaynağı olacak icatların, derin tarihsel travmalara ve acımasız katliamlara yol açması da mümkün ne yazık ki...

    Sevgiyle ve barış gayesiyle kahraman olmak üzere aşılan yollardan, bir hain ve canavardan farksız bir katil olarak geri dönmek de yazabilir kaderde.

    Yüksek dehasıyla bilim dünyasında dikkat çekmeyi başaran ünlü fizikçi Oppenheimer, atom bombasını hazırlarken, bütün bunları öngörememişti kuşkusuz. Kahraman olma tutkusu, vicdanının sesini işitmekten alıkoyuyordu onu.

    Atom bombasını icat eden Robert Oppenheimer hakkında Türkçede yazılmış tek eser #2

    Bazı sorular...

    Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarından sonra neler yaşadı?

    Ailesinin başına neler geldi?

    Bir bilim insanı olarak bir daha dünyaya gelse, yine aynı tutkuyla kendini gözü kara icatlara adar mıydı yoksa bir daha dünyaya bile gelmek istemez miydi?

    Atom bombasını icat eden Robert Oppenheimer hakkında Türkçede yazılmış tek eser #3

    Bir kara kutu

    Ölümüne dek bir kara kutu gibi sakladığı vicdanı, şimdi bu kitapta ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Dünya tarihinin belki de en karanlık vicdan muhasebesiyle yüzleşmeye hazır mısınız?



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