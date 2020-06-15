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    Attila İlhan ve şarkı olmuş şiirleri

    Attila İlhan ve şarkı olmuş şiirleri

    Attila İlhan’ı, bu kez şarkı olmuş şiirleriyle anıyoruz…
    • Özel İçerik
    • 15.06.2020 - 11:23
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    Attila İlhan ve şarkı olmuş şiirleri

    “Ben sana mecburum” şiiriyle hafızamıza kazınmış, belli ki sonsuza kadar izi silinmeyecek şair ve yazar, Attila İlhan. Öylesine kıymetli ki, birçok şiirini şarkı olmuş da dinlemişiz; belki farkında bile değiliz.

    Bugün İlhan 95 yaşında! Onu bu kez de şarkı olmuşlarından seçtiğim 10 şiiriyle anıyorum. Siz en çok hangi Attila İlhan şiiri seversiniz? Benim en sevdiğim hep “Ben Sana Mecburum”…

    Ben sana mecburum bilemezsin
    Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
    Büyüdükçe büyüyor gözlerin
    Ben sana mecburum bilemezsin
    İçimi seninle ısıtıyorum…

    10 şarkının linklerini de bırakıyorum, dinlemek isterseniz diye…

    Ardından sevgi ve saygıyla Attila İlhan…

    Attila İlhan'ın şarkı olmuş şiirleri

    BEN SANA MECBURUM

    Ben sana mecburum bilemezsin
    Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
    Büyüdükçe büyüyor gözlerin
    Ben sana mecburum bilemezsin
    İçimi seninle ısıtıyorum.

    ...

    Beste ve Seslendiren: Hümeyra

    Albüm: Adım Kadın - 1972

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    SULTAN-I YEGAH

    Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının,
    Başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın.
    Nemli yumuşaklığı tende denizden gelen âhın,
    Gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının.
    Başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın.

    ...

    Beste: Ergüder Yoldaş

    Seslendiren: Nur Yoldaş

    Albüm: Sultan-ı Yegah - 1981

    Dinlemek için tıklayınız.

    Attila İlhan'ın şarkı olmuş şiirleri

    KARANTİNALI DESPİNA

    Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına,
    Çıktı mı deprem sanırdın ‘kara kız’ kantosuna.
    Titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan,
    Muammer Bey’in gözdesi Karantinalı Despina.

    Beste ve Seslendiren: Timur Selçuk

    Albüm: Dünden Bugüne - 1982

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ

    Gözlerin gözlerime değince,
    Felaketim olurdu ağlardım.
    Beni sevmiyordun bilirdim,
    Bir sevdiğin vardı duyardım.
    Çöp gibi bir oğlan ipince
    Hayırsızın biriydi fikrimce
    Ne vakit karşımda görsem,
    Öldüreceğimden korkardım.
    Felaketim olurdu ağlardım.

    ...

    Beste: Selim Atakan

    Seslendiren: Alpay

    Albüm: Sevgilerle - 1984

    Dinlemek için tıklayınız.

    Attila İlhan'ın şarkı olmuş şiirleri

    AN GELİR

    An gelir,
    Paldır küldür yıkılır bulutlar.
    Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet,
    O eski heyecan ölür.
    An gelir biter muhabbet,
    Çalgılar susar heves kalmaz,
    Şatârâbân ölür.

    Seslendiren: Selda Bağcan

    Albüm: Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek - 1988

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    BÖYLE BİR SEVMEK

    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular,
    Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir,
    Azıcık okşasam sanki çocuktular,
    Bıraksam korkudan gözleri sislenir.
    Ne kadınlar sevdim zaten yoktular,
    Böyle bir sevmek görülmemiştir.

    Beste ve Seslendiren: Ahmet Kaya

    Albüm: Dokunma Yanarsın - 1992

    Dinlemek için tıklayınız.

    Attila İlhan'ın şarkı olmuş şiirleri

    MAHUR BESTE

    Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız.
    O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.
    Gitti dostlar şölen bitti, ne eski heyecan ne hız.
    Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız,
    O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

    ...

    Beste ve Seslendiren: Ahmet Kaya

    Albüm: Tedirgin - 1993

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    AYRILIK SEVDAYA DAHİL

    Açılmış sarmaşık gülleri,
    Kokularıyla baygın.
    En görkemli saatinde yıldız alacasının,
    Gizli bir yılan gibi yuvalanmış
    İçimde keder
    Uzak bir telefonda ağlayan
    Yağmurlu genç kadın.

    ...

    Beste: Vedat Sakman

    Seslendiren: Zuhal Olcay

    Albüm: İhanet - 1998

    Dinlemek için tıklayınız.

    Attila İlhan'ın şarkı olmuş şiirleri

    AĞUSTOS ÇIKMAZI

    Beni koyup koyup gitme n’olursun!
    Durduğun yerde dur!
    Kendini martılarla bir tutma;
    Senin kanatların yok.
    Düşersin yorulursun,
    Beni koyup koyup gitme, n’olursun!

    ...

    Beste ve seslendiren: Yaşar

    Albüm: Hatırla - 2005

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    ASKIDA YAŞAMAK

    Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk,
    Gece trenlerine binme,
    Kaybolursun.
    Sokaklarda mızıka çalma çocuk,
    Vurulursun.

    ...

    Beste ve Seslendiren: Kazım Koyuncu

    Albüm: Sisler Bulvarı - 2006

    Dinlemek için tıklayınız.

    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap


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