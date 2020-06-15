- En Son Haber
- Kitap Haberleri
- Attila İlhan’dan aşka dair dizeler
Attila İlhan’dan aşka dair dizeler
- Özel Haber
- 15.06.2020 - 11:17
Bazen bir şiir hayata dair her şeyi küçücük cümlelerle anlatıverir. İşte dizeleri ile hayata, aşka tutunabileceğimiz şairlerden sadece biri o.
Attila İlhan denince, onunla birlikte anılan birkaç şiiri sıralamaktan öteye gidemeyiz belki. Bunun için sevginizi, içinizde kopan fırtınaları dillendirebileceğiniz, pek bilinmeyen 10 Attila İlhan şiirini sizler için derledik.
Halbuki bir zamanlar ne hızlı başlamıştık
Sanki o karanfiller vazosunda duruyor,
Boğaz'ın laciverdine aydan dağılan ışık eli.
Saydam bir büyü elime dokunuyor
İkimiz sanki hayal, tepeden tırnağa âşık
Asla görülmeyecek bir filmde yaşamıştık.
…
Zeynep beni bekle
Zeynep beni bekle!
Gece ağaçlarına yağmur çiseliyorum;
Cam tozu, su beyazı yalnızlığını mutlaka değiştireceğim.
Bir yaprak hâlinde süzülüp saçlarına,
Eski teşrinlerden kederli kırmızı.
Zeynep beni bekle mutlaka döneceğim!
Söyle kim önleyebilir buluşmamızı,
Geceleyin ışıkları söndürdüğün zaman.
…
Aydınlık neyin oluyor senin
Aydınlık neyin oluyor senin?
Gökyüzü akraban filan mı?
Beni bulur bulmaz gözlerin,
Şimşek çakıyorum yalan mı?
…
Sen yoksun
Sen yoksun,
Deniz yok,
Yıldızlar arkadaşım.
Ya bu gece harikalı bir şeyler olsun,
Yahut bir bomba gibi
İnfilâk edecek başım.
…
On sekiz
Alnında satır gibi indirmiş kaşlarını,
Ağzı yüzü kan revan içindedir.
İçinde bir şeye baktığı belli
Kim bilir nedir?
Belki tortulu kalın bir nehir,
Belki bir şehir, bir nehir gibi uğultulu.
Elektrik bilemiş kaldırım taşlarını,
Belki hiç olmayan sevgilisidir.
…
Kimi sevsem sensin
Kimi sevsem sensin, hayret!
Sevgin hepsini nasıl değiştiriyor?
Gözleri maviyken yaprak yeşil,
Senin sesinle konuşuyor elbet,
Yarım bakışları o kadar tehlikeli,
Senin sigaran, senin gibi içiyor.
Kimi sevsem sensin, hayret!
Senden nedense vazgeçilemiyor.
…
Harp kaldırımında aşk
Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin,
Hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğmuş.
Bir büyüklük duygusu dağlar gibi yüreğinde,
Ah biz mutluluğu böyle aranıp duracak mıyız?
Yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara?
Eksik olan bir şey var sana, bana dair
Belki bir rüzgâr, belki rüzgardan da hafif
Ama kalbimiz yine uzak bir deniz gibi boş
Heybetli gurupların belirdiği saatlerde.
…
Saklı sevda
Cam yeşili bir kız, çok kirpikli
Saçları nasıl karanlık bir kızıl,
Örtülü bir güzellik benzeri olamaz.
Dudaklarındaki kan etkiliyor asıl,
Duyarlığı alıngan, gönlü ikircikli.
Ne yazsam ona tutsak;
Adı Şehnaz!
…
Sevmek için geç ölmek için erken
Akşamın acı su karanlığı içinden,
Soğuk kadife teması yalnızlığın.
Şuh bir kahkaha balkonun birinden,
Gizli işareti midir bir başlangıcın?
Sevmek için geç, ölmek için erken!
…
Rüzgârgülü
Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek,
Nerede olduğumu bileceğim.
Sisler utanacak, eğilecek,
Ağzının ucundan öpeceğim.
Saçına kalbimi takacağım,
Avcunda bir şiir büyüyecek.
…
Damla Karakuş