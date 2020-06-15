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    Attila İlhan’dan aşka dair dizeler

    Attila İlhan’dan aşka dair dizeler

    Kaptan Attila İlhan’dan içimizi ısıtacak 10 şiir…
    • Özel Haber
    • 15.06.2020 - 11:17
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    Attila İlhan’dan aşka dair dizeler

    Bazen bir şiir hayata dair her şeyi küçücük cümlelerle anlatıverir. İşte dizeleri ile hayata, aşka tutunabileceğimiz şairlerden sadece biri o.

    Attila İlhan denince, onunla birlikte anılan birkaç şiiri sıralamaktan öteye gidemeyiz belki. Bunun için sevginizi, içinizde kopan fırtınaları dillendirebileceğiniz, pek bilinmeyen 10 Attila İlhan şiirini sizler için derledik.

    Halbuki bir zamanlar ne hızlı başlamıştık

    Sanki o karanfiller vazosunda duruyor,

    Boğaz'ın laciverdine aydan dağılan ışık eli.

    Saydam bir büyü elime dokunuyor

    İkimiz sanki hayal, tepeden tırnağa âşık

    Asla görülmeyecek bir filmde yaşamıştık.

    Zeynep beni bekle

    Zeynep beni bekle!

    Gece ağaçlarına yağmur çiseliyorum;

    Cam tozu, su beyazı yalnızlığını mutlaka değiştireceğim.

    Bir yaprak hâlinde süzülüp saçlarına,

    Eski teşrinlerden kederli kırmızı.

    Zeynep beni bekle mutlaka döneceğim!

    Söyle kim önleyebilir buluşmamızı,

    Geceleyin ışıkları söndürdüğün zaman.

    Aydınlık neyin oluyor senin

    Aydınlık neyin oluyor senin?

    Gökyüzü akraban filan mı?

    Beni bulur bulmaz gözlerin,

    Şimşek çakıyorum yalan mı?

    Sen yoksun

    Sen yoksun,

    Deniz yok,

    Yıldızlar arkadaşım.

    Ya bu gece harikalı bir şeyler olsun,

    Yahut bir bomba gibi

    İnfilâk edecek başım.

    On sekiz

    Alnında satır gibi indirmiş kaşlarını,

    Ağzı yüzü kan revan içindedir.

    İçinde bir şeye baktığı belli

    Kim bilir nedir?

    Belki tortulu kalın bir nehir,

    Belki bir şehir, bir nehir gibi uğultulu.

    Elektrik bilemiş kaldırım taşlarını,

    Belki hiç olmayan sevgilisidir.

    Kimi sevsem sensin

    Kimi sevsem sensin, hayret!

    Sevgin hepsini nasıl değiştiriyor?

    Gözleri maviyken yaprak yeşil,

    Senin sesinle konuşuyor elbet,

    Yarım bakışları o kadar tehlikeli,

    Senin sigaran, senin gibi içiyor.

    Kimi sevsem sensin, hayret!

    Senden nedense vazgeçilemiyor.

    Harp kaldırımında aşk

    Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin,

    Hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğmuş.

    Bir büyüklük duygusu dağlar gibi yüreğinde,

    Ah biz mutluluğu böyle aranıp duracak mıyız?

    Yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara?

    Eksik olan bir şey var sana, bana dair

    Belki bir rüzgâr, belki rüzgardan da hafif

    Ama kalbimiz yine uzak bir deniz gibi boş

    Heybetli gurupların belirdiği saatlerde.

    Saklı sevda

    Cam yeşili bir kız, çok kirpikli

    Saçları nasıl karanlık bir kızıl,

    Örtülü bir güzellik benzeri olamaz.

    Dudaklarındaki kan etkiliyor asıl,

    Duyarlığı alıngan, gönlü ikircikli.

    Ne yazsam ona tutsak;

    Adı Şehnaz!


    Sevmek için geç ölmek için erken

    Akşamın acı su karanlığı içinden,

    Soğuk kadife teması yalnızlığın.

    Şuh bir kahkaha balkonun birinden,

    Gizli işareti midir bir başlangıcın?

    Sevmek için geç, ölmek için erken!

    Rüzgârgülü

    Önümden çekilirsen İstanbul gözükecek,

    Nerede olduğumu bileceğim.

    Sisler utanacak, eğilecek,

    Ağzının ucundan öpeceğim.

    Saçına kalbimi takacağım,

    Avcunda bir şiir büyüyecek.

    Damla Karakuş

    [email protected]

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