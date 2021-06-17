Avrupa’nın en iyi tasarımı ödülü Türkiye’ye

2021’de yayın tasarımı kategorisinde Utku Lomlu ve tasarım ajansı Lom Creative Studio, Can Yayınları için tasarladığı Klasik Kadınlar Serisi ile EdAwards Gold ödülünü kazandı.

Görsel iletişim tasarımı alanında, her yıl farklı ülkelerden akademisyenler, yayıncılar, gazeteciler ve önemli tasarım dergilerinin editörlerinden oluşan bir jüri tarafından Avrupa’nın en iyi tasarımlarını değerlendirip belirlemek amacıyla 2007 yılından beri düzenlenen European Design Awards tasarım ödülleri sahiplerini buldu.

EN İYİ TASARIM ÖDÜLÜ

Jüri tarafından yarışmada yer alan 44 farklı kategorinin tümü ele alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Utku Lomlu ve Lom Creative Studio’nun işi büyük ödül olan Ed Awards “Best of Show” ödülüne layık görülerek Avrupa’nın en iyi tasarımı seçildi.

ÖDÜL GEREKÇESİ

Jüri üyeleri ödülü, yazı ve görüntünün olağandışı bütünleşmesini ve özellikle de yazı tipinin her durumda kapakta baskın olmasını överek açıkladı. Jüri Başkanı, Eye Magazine editörü John L. Walters yaptığı konuşmada, tipografik bir şablon oluşturmanın, farklı başlıkların değişen uzunlukları nedeniyle çok zor bir iş olduğunu, ancak bu durumda Lom Creative Studio’nun, birçokları için örnek teşkil edecek ustaca bir tasarım çözümü getirdiğini belirtti. Utku Lomlu ve Lom Creative Studio ekibi geçtiğimiz yıllarda da farklı kategorilerde ulusal ve uluslararası bir çok tasarım ödülünün sahibi olmuştu.