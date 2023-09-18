Aydınlatılmayan kaybolma olayıyla bilinen, polisiye edebiyatının öncü ismi Agatha Christine 133 yaşında İngiliz romancı Agatha Christine, 133 yıl önce hayata merhaba dedi. Kendine has yarattığı dedektif karakterle bilinen yazarın kitapları dünyada en çok okunan eserlerin başında geliyor. Usta yazar esrarengiz kaybolma olayıyla dönemin gazetelerinde birçok kez haber oldu. Fakat yazarın neden kaybolduğu bir türlü aydınlatılamadı. Yazar sırlarıyla öldü.

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Dünya edebiyatında polisiye roman denilince akla ilk gelen yazarlardan olan İngiliz yazar Agatha Christine'nin bugün 133'üncü doğum yılı. Birçok kitap yazdığı kadar, gizemli yaşamıyla da bilinen Agatha Christine'nin hayatına ve edebiyatına dair bazı bilgiler...

Cinayet romanı denince akla gelen ilk isimlerden o; tam adıyla Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mollowan. Ancak bir yandan “Mary Westmacott” takma adıyla aşk romanları da yazdı.

İngiliz yazar, popüler edebiyatın en önemli isimlerinden biridir. Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır. Ancak asıl ününü, yazdığı 80 dedektif romanına ve West End tiyatrolarında başarıyla sahnelenen oyunlarına borçludur.

Babası Frederick Alvah Millet, Agatha henüz küçük yaştayken öldü. Annesi tarafından evde eğitilen küçük kız, yalnız bir çocukluk geçirdi.

Küçük yaşlarda başlayan yazarlık

Küçük yaşta öyküler yazmaya başladı. 16 yaşında, şan öğrenimi görmek üzere Paris’e yollandıysa da kısa sürede bundan vazgeçti. Ciddi anlamda ilk edebi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu.

1914’te Arvhibald Christie adlı bir doktorla evlendi ve yeniden Fransa’ya gitti. Oradayken vakit geçirmek üzere okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan The Mysterous Affair at Styles’ı (Styles’daki Esrarengiz Olay) yazdı.

Kitap, çeşitli yayınevinlerince geri çevrildikten sonra 1920’de Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Styles, Agatha Christie’nin ilk Hercule Poirot’lu romanıdır.

Kendine has karakter yarattı

Hercule Poirot, zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı inceliği ile seçkinleşen Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri “küçük gri hücreler” dediği beynini kullanarak çözmesi ve bu arada da İngiliz yüksek sınıfının özel yaşamının saklı yönlerini ortaya dökmesi ile tanınır.

Agatha Christie’nin arka arkaya yazmaya başladığı polis romanları, Poirot tipine uluslararası ün kazandırdı. Yazar ayrıca Miss Marple adının verdiği bir tip daha yarattı.

Hercule Poirot, zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı inceliği ile seçkinleşen Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri “küçük gri hücreler” dediği beynini kullanarak çözmesi ve bu arada da İngiliz yüksek sınıfının özel yaşamının saklı yönlerini ortaya dökmesi ile tanınır.

Agatha Christine öldü

Sevimli bir yaşlı kız olan amatör dedektif Miss Marple da çok tutuldu. 1928’de ilk kocasından boşanıp Max Mallowan’le evlendikten sonra birçok ülke gezip görme fırsatı bulan Christie’nin romanları, 1930’larda çoğunlukla uluslararası mekânlarda geçmeye başladı.

Hayranlarınca her kitabı beğenilmekle birlikte, Agatha Christie’nin edebi kaygılarla yazdığı bazı romanlar eleştirmenlerin de dikkatini çekti.

On Küçük Zenci ise polis romanının klasikleri arasındadır. Agatha Christie, İngiliz töre romanı geleneğinde yazdığı polis romanları ile dünya edebiyatında kendine özgü bir yerin sahibi olmuştur. 12 Ocak 1976 tarihinde vefat etti.