Ayfer Tunç'tan yenilikçi, ezber bozan bir roman: Kuru Kız Türk edebiyatının sevilen kadın yazarlarından olan Ayfer Tunç, yazmaya devam ediyor. Yazarın Kuru Kız romanı da bu yazma sürecinin yeni bir ürünü.

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Modern Türk edebiyatının sevilen kadın yazarlarından olan Ayfer Tunç'tan yepyeni bir roman: Kuru Kız...

Osman, Dünya Ağrısı, Aşıklar Delidir Ya da Yazı Tura, Yeşil Peri Gecesi, Aziz Bey Hadisesi gibi kitapların yazarı olan Ayfer Tunç, Kuru Kız romanıyla okurlarına yeniden merhaba diyor.

Ayfer Tunç'u yakından takip eden okurları bilirler Tunç'un ne kadar usta bir edebiyatçı olduğunu. Ayfer Tunç'un yeni romanı, tek başına bir kadının tüm dayatmalara başkaldırısı. Kuru Kız, toplumsal baskılardan özgürlüğe kaçış üzerine, uzun yıllar konuşulacak bir roman. Tunç'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanı nihayet raflardaki yerini alarak okurlarla buluştu.

Şunu söylemeliyim ki; Ayfer Tunç müthiş ötesi bir yazar. Bütün kitaplarını okumasam da öne çıkan, çok beğenilen romanlarını severek okudum. Özellikle Osman romanı bir başyapıt benim için.

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Kuru Kız kitabının da bende aynı etkiyi yaratacağından hiç kuşkum yok. Ayfer Tunç'un satırlarıyla henüz tanışmayan kitapseverleri Kuru Kız romanıyla başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece Kuru Kız kitabı değil, diğer eserlerini de okumalarını salık veriyoruz.

Her okur gibi Ayfer Tunç'un Kuru Kız romanı bende de heyecan yarattı. Ayfer Tunç, okurlarını taşranın karanlığından alıp dünyanın bir ucuna götürüyor. Şimdilik daha ötesi yok. Kuru Kız, tüm zamanların mağdurları üzerine, yenilikçi, ezber bozan bir roman.

Kitaptan...

"Ushuaia, Arjantin'in Tierra Del Fiego - Ateş Toprakları eyaletinin başkentidir. Dünyanın sonundaki şehirdir. Ushuaia'nın güneyinde sadece askerî üslerde insan varlığı bulunur. Antarktika'ya yakınlığı nedeniyle iklimi bir hayli serttir. 2013 sayımına göre nüfusu 60 bin olan Ushuaia'da bugün 70 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda turizmin gözde yerlerinden biri haline gelen şehirde, Dünyanın Sonu Müzesi, Dünyanın Sonu Deniz Feneri, Dünyanın Sonu Postanesi ve Dünyanın Sonu adını taşıyan pek çok otel, motel, restoran, kafe gibi çeşitli işletmeler bulunur. Antarktika yolculuklarının çıkış noktasıdır. Ushuaia'da isteyenlerin pasaportlarına "Fin Del Mundo - Dünyanın Sonu" damgası vurulur. Kimi turistler buna beş peso kimileri de on beş dolar ödediklerini söylerler. İkisi de doğrudur, damganın gerçek fiyatı belirsizdir."



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