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    Ayrılık ve ölümle ilmek ilmek dokunan roman: Ucunda Ölüm Var

    Ucunda Ölüm Var memleketin dört bir yanını dolaşan, hevesini gönlünden bir an olsun eksik etmeyen, yarım asırlık sevdasının peşinde dünyadan çağırı çağırı geçen Ağıtçı Kadın’ın hikâyesi...
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 12:33
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    Ayrılık ve ölümle ilmek ilmek dokunan roman: Ucunda Ölüm Var

    Ucunda Ölüm Var memleketin dört bir yanını dolaşan, hevesini gönlünden bir an olsun eksik etmeyen, yarım asırlık sevdasının peşinde dünyadan çağırı çağırı geçen Ağıtçı Kadın’ın hikayesi.

    Kemal Varol, ayrılığın ve ölümün bilgisiyle ilmek ilmek kurduğu romanda, bir geleneğin son temsilciyle düşüyor yollara. Konya, Bursa, İstanbul, Erzurum, Arkanya ve Arguvan…

    YÜZÜ GÖRÜLMEYEN ÖLÜLER

    Uğradığı tüm şehirlerde Heves Ali’den bir iz, bir koku arayan Ağıtçı Kadın, yüzünü görmediği ölülerin hikayelerinden ipuçları topluyor.

    Bazı kitaplar daha ilk sayfasından yakalar sizi ve bir daha bırakmaz. Kendinizden bir şeyler bulduysanız içinde, tanıdık acılara yahut sevinçlere şahit olduysanız bir anda kitabın içinde buluverirsiniz kendinizi.

    Ayrılık ve ölümle ilmek ilmek dokunan roman: Ucunda Ölüm Var #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 224

    BOĞAZDAKİ YUMRUYLA OKUMAK

    Ucunda Ölüm Var... Eğer küçük yaşta tanıştıysanız ölümle, sevdiklerinizi kaybetmenin acısını tattıysanız bir kere daha ilk sayfadan itibaren boğazınızdaki bir yumruyla okumaya başlıyorsunuz kitabı

    Ayrılık ve ölümle ilmek ilmek dokunan roman: Ucunda Ölüm Var #2

    Kemal Varol

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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