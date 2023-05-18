Ayşe Kulin'den umuda dair roman: Yarın Yok Modern Türk edebiyatının üretken yazarlarından olan Ayşe Kulin, yepyeni bir romanla okurlarının karşısında. Kulin, Yarın Yok adını verdiği kitabında umuda dair samimi bir okumaya çağırıyor bizi.

ensonhaber.com

Türk edebiyatının önde gelen önemli kadın yazarlarından olan Ayşe Kulin'den yepyeni bir roman.

Yarın Yok...

Usta yazar Ayşe Kulin üretmeye, yazmaya devam ediyor. yazdığı her kitabı okurlar tarafından zevkle okunan Kulin, bu romanda da kalitesinden ödün vermemiş. Everest Yayınları'ndan çıkan bu romanı çok seveceksiniz.

Ayşe Kulin Yarın Yok romanında, her zamanki ustalıklı ve sürükleyici üslubuyla bizi bu kez bambaşka bir zamana götürüyor.

Günümüzden yüzlerce yıl sonra, Dünya’dayız. Aradan geçen zamanda gezegenimiz bütün doğal kaynaklarını tüketmiş, takvimi sıfırlayan felaket bir savaş yaşamış, hayatta kalan bir avuç insanın özverisiyle nihayet kalıcı bir barışa kavuşmuştur; ancak şimdi yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Cesur kadınlar geçidi...

Merkez Şehir Devleti’nin en genç bilim kadınlarından biri olan Mira, uzun zaman önce biyolojik bir silah olarak üretilen Tayro virüsünün formülünün peşinde zamanları aşan büyük bir serüvene atılacak, bu sırada hem aşkı ve dayanışmayı hem de soyağacında yer alan cesur kadınları tanıyacaktır...

Sayfa: 160

Umuda dair bir roman

Ayşe Kulin’den bugün hafife aldığımız sorunların olası sonuçlarına işaret eden, aynı zamanda kıymetini bilmediğimiz zenginliklerin altını çizen ve umudu asla bırakmamaya çağıran bir roman.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com