Ayşe Sarısayın'dan sıralaması karışık bir hayat sözlüğü

Bir Roman Kadar Uzun, başarılı bir yazarın hayatına değmiş isimlerden oluşan, sıralaması karışık bir sözlük aslında. Behçet Necatigil'in tertemiz anısıyla başlayıp, başlayıp şairin evine konuk olan edebiyatçıların arasına katılıyor, orta halli bir memur/yazar ailesinin mütevazı yaşam ve güzellik uğraşını hayranlıkla okuyoruz.
Sonra başka yazarlar giriyor hayatımıza. Kâmuran Şipal'den Sait Faik'e, Adalet Ağaoğlu'ndan Siegfried Lenz'e uzanan anılar, tanıklıklar, aşina olduğumuz ya da hiç bilmediğimiz hayatlar.
"Sonra işte yaşlandım"
Gülten Akın'ın dediği gibi biraz: "Bir roman kadar uzun bu tümce / Sonra işte yaşlandım." Elinizdeki kitap "Eski Sokak'tan dünyaya doğru genişleyen bir harita. Bir yazarı yazar yapan şairler, yazarlar, arkadaşlar… hepsi haritada bir noktada bize gülümsüyor.
Sayfa: 376
Kitaptan bir bölümü sizlere sunuyoruz;
"Elimin değdiği, bir zamanlar elinin değdiği her belge "Eski Sokak"a götürüyor beni. Kömür faturaları, doğup büyüdüğüm ahşap evin oturma odasına, üzerinde eski bir çaydanlığın fokurdadığı sobaya, yanan odun kömürün çıtırtılarını dinleyerek uykuya dalışlarıma; Pencere oyununun taslakları, hep aynı pencerenin önünde oturup sokaktan gelip geçenleri izleyerek günleri tüketen felçli anneanneme; okul defterlerimizin bir yüzü boş kalan sayfalarına not aldığın dizeler, sokağın devamındaki ilkokuluma, o sokakta neler yaşandıysa hepsine…"