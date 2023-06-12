Ayşe Sarısayın'dan sıralaması karışık bir hayat sözlüğü Ayşe Sarısayın'ın kaleme aldığı Bir Roman Kadar Uzun: Geride Kalanlar, Anılar, Behçet Necatigil'in tertemiz anısıyla başlayıp Sarısayın'ın hayatına girmiş edebiyatçıları, ünsüz tanışıklıkları, yakın dostları bir araya getiriyor.

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Bir Roman Kadar Uzun, başarılı bir yazarın hayatına değmiş isimlerden oluşan, sıralaması karışık bir sözlük aslında. Behçet Necatigil'in tertemiz anısıyla başlayıp, başlayıp şairin evine konuk olan edebiyatçıların arasına katılıyor, orta halli bir memur/yazar ailesinin mütevazı yaşam ve güzellik uğraşını hayranlıkla okuyoruz.

Sonra başka yazarlar giriyor hayatımıza. Kâmuran Şipal'den Sait Faik'e, Adalet Ağaoğlu'ndan Siegfried Lenz'e uzanan anılar, tanıklıklar, aşina olduğumuz ya da hiç bilmediğimiz hayatlar.

"Sonra işte yaşlandım"

Gülten Akın'ın dediği gibi biraz: "Bir roman kadar uzun bu tümce / Sonra işte yaşlandım." Elinizdeki kitap "Eski Sokak'tan dünyaya doğru genişleyen bir harita. Bir yazarı yazar yapan şairler, yazarlar, arkadaşlar… hepsi haritada bir noktada bize gülümsüyor.

Sayfa: 376

Kitaptan bir bölümü sizlere sunuyoruz;