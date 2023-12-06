Ayşe Tolga’nın yazdığı Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin kitabında zamanın ötesinde bir deneyim Yazar ve oyuncu Ayşe Tolga, okura sadece teorik bilgiler vermiyor; aynı zamanda okura özel niyet ve vizyon oluşturma egzersizleri, meditasyonlar ve uygulamaları QR kodlu olarak kitapta sunuyor.

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Yazar Ayşe Tolga, İyilik Sende, Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin, Bereket Sende adlı kitaplarının ardından Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin ile Kuantum fiziğinin kapılarını okuyucu için aralayarak, yaşamlarımızın aslında kuantum dinamiklerinin temel yasaları üzerine kurulu olduğunu bizlere hatırlatıyor.

Son yıllarda daha fazla ilgi çeken manifest ettirmek konusu üzerine medyada ortaya çıkan yanlış bilgilerin veya bazı kitaplarda anlatıldığı üzere dilek dilemek, bazı ritüeller yapmak gibi temelsiz, basit teknikler olmadığını ifade eden yazar, bilakis tezahür ettirmenin kendisinin bir ustalık olduğunu anlatmak amacıyla hazırladığı eseri karşı sav olarak okura sunuyor.

Umut etmek...

Tolga, kuantum fiziğine göre tezahür ettirmenin şansa, umut etmeye bağlı ucuz bir sihir numarası olmadığına, eyleme dayalı tekniklerle ustalaşabileceğiniz bir alan olduğuna dikkati çekerken, kuantum gerçekliğine ait temel evrensel bazı yasaları içselleştiren ve teknikleri doğru uygulayabilen herkesin, yaşamın her yerinde sonsuz olasılıklarla zaman ve boyutun ötesindeki tüm tezahürlerle buluşacağını, bu alanın Kuantum Tezahür Alanı olduğu bilgisini okurla paylaşıyor.

Yazar Ayşe Tolga

Gizli kalan sonsuz potansiyeller

Tezahür Ustalığı , zihniyet ve vizyon oluşturma tekniklerinin inceliklerini öğreterek, her birimizin içinde gizlenmiş sonsuz potansiyelleri nasıl harekete geçireceğimizi açıklıyor.

Dönüm noktasında olmak

Gördüğümde inanırım inandığımda görürüm.





"Artık bir dönüm noktasındayız. Kuantum fiziği, evrenin görünenden ibaret olmadığını kanıtlayarak, kendi yaşamlarımızın yaratıcıları, hatta sanatçıları olduğumuzu da ortaya koyuyor. Tezahür etmek, var etmek, sadece irade meselesi değildir, aynı zamanda bir sanattır."

Zamanın ötesinde deneyim

Bu kitap sayesinde, Kuantum Tezahür Ustalığı yolunda edineceğiniz bilgilerle zamanın ötesinde bir deneyim yaşayacaksınız, hem de saniyeler içinde.

İç dünyanızda başlatacağınız devrimsel dönüşümleri, içinde yaşadığınız dünyada tezahür ettirmeye başladığınızda, hayatın olasılıklarla dolu bir sahne olduğunu anlayacaksınız. Tezahür bir “İste ve olsun!” süreci değildir, “İste ve gerçekleştir!” deneyimidir.

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ergul.tosun@ensonhaber.com