Ayvalık Kıyılarından Öyküler kitabının yazarı öğrencilere ödül yağdı

Ayvalık'ta düzenlenen 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ayvalık Kıyılarından Öyküler Projesi’nde dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen bir törenle verildi.

Ayvalık genelindeki 11 liseden 11 öğretmen, 132 öğrenci ile 4 ay süren öykü yazma atölye çalışmalarının ardından öykü yarışması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 48 eserden yayınlanmaya değer 36 öykünün yer aldığı kitabın da tanıtıldığı törende, dereceye giren öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

ÖDÜLÜ KAZANANLAR

Hatice Öğüt, Pınar Kartal, Güner Kars Türkdoğan, Önem Koçer, Tarık Çağıl, Ali Fegendemir, Cengiz Tepe, Rasim Kayaş, Arzu Fırat, Ahmet Kamer Altan, Yasemin Cantürk’ün yanı sıra; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, öğretmenler Çilem Görgüç, Melek Kayaş, Cihan Aydın, Serkan İnce, Ferda Poyraz, Kitap Basım Ekibi; Hacer Dikduran, Ahmet Altun veTufan Burhan İleri’ye ödülleri verildi.





KİTAP KAPAĞI TASARIM YARIŞMASI

Törende; proje kapsamında düzenlenen “Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye giren; Irmak Gündür, Mutlucan Çeldir ve Selin Egem Topuz’un yanı sıra; proje kapsamında düzenlenen “Öykü Yarışması”nda dereceye giren Hazal Yaşıtlıoğlu, İclal Aydoğan, Poyraz Açıkdilli, Zeliha Damar, Meryem Yavaş, Açelya Altın’a ödülleri verildi.





MİSAFİRLERE HEDİYE EDİLDİ

Ayvalık Yılın Genç Yazarı” belgesinin sahibi: Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Damar’ın onore edildiği programın sonunda dereceye giren öğrenciler, kitaplarını salonda bulunan misafirlere hediye etti.